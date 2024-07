Qu'est-ce que cela implique en matière d'impact économique mondial de l'IA et l'IA générative? Dans un rapport de 2023, McKinsey estime que l'IA générative pourrait ajouter l'équivalent de 2,6 billions de dollars à 4,4 billions de dollars par année dans différents cas d'utilisation. Ces chiffres sont comparables à l'ensemble du PIB du Royaume-Uni en 2021. Cet impact augmenterait l'influence globale de l'intelligence artificielle de 15 % à 40 %.

En tenant compte de ces répercussions économiques, SAS et Coleman Parkes ont ciblé 1 600 décideurs au sein des principaux marchés mondiaux. Les répondants travaillent dans un vaste éventail d'industries, notamment des banques, compagnies d'assurance et entreprises du secteur public et des domaines des sciences de la vie, des soins de santé, des télécommunications, du manufacturier du commerce de détail, de l'énergie et des services publics, ainsi que des services professionnels. Les plus petites entreprises sondées avaient une main-d'œuvre de 500 à 999 personnes, et les plus grandes avaient un effectif de plus de 10 000 personnes.

Pour en savoir plus, consultez le rapport de recherche complet et un tableau de bord interactif des données.

« Bien que la Chine est le chef de file en ce qui concerne les taux d'adoption de l'IA générative, une adoption plus élevée n'équivaut pas nécessairement à une mise en œuvre efficace ou à de meilleurs rendements, a déclaré Stephen Saw, directeur général de Coleman Parkes. En fait, les États-Unis se démarquent ; 24 % des entreprises aux États-Unis ayant entièrement mis en application la plateforme d'IA générative, par rapport à 19 % en Chine. »

Les régions mondiales vont de l'avant avec l'IA

Parmi les faits saillants des résultats du sondage mondial, mentionnons des indicateurs qui indiquent que différentes régions commencent à adopter l'IA générative de manière significative, mais à des rythmes différents.

« Comme c'est le cas pour toute nouvelle technologie, les entreprises doivent composer avec une phase de découverte, en faisant la distinction entre les attentes la réalité, pour comprendre la complexité des mises en application dans le monde réel de l'entreprise. Nous avons atteint ce stade avec l'IA générative, a déclaré Bryan Harris, vice-président directeur et chef de la technologie de SAS. Alors que nous sortons du cycle du battage médiatique, il s'agit maintenant de mettre en œuvre et de produire des résultats commerciaux reproductibles et fiables en matière d'IA générative. »

Où chaque région se classe-t-elle en ce qui concerne l'utilisation et de la mise en application complètes de l'IA générative dans les processus de leurs entreprises?

Amérique du Nord : 20 %

Asie-Pacifique : 10 %

Amérique latine : 8 %

Nord de l' Europe : 7 %

Europe du Sud-ouest et de l'Est : 7 %

Quelles régions ont mis en œuvre des politiques d'utilisation de l'IA générative?

Asie-Pacifique : 71 %

Amérique du Nord : 63 %

Europe du Sud-ouest et de l'Est : 60 %

Nord de l' Europe : 58 %

Amérique latine : 52 %

Dans quelle mesure les entreprises qui prévoient d'investir dans l'IA générative au cours du prochain exercice disposent-ils d'un budget consacré à celle-ci?

Asie-Pacifique : 94 %

Nord de l' Europe : 91 %

Europe du Sud-ouest et de l'Est : 91 %

Amérique du Nord : 89 %

Amérique latine : 84 %

Remarque : L'Amérique du Nord comprend les États-Unis et le Canada; l'Amérique latine comprend le Brésil et le Mexique; l'Europe du Nord comprend le Royaume-Uni et l'Irlande, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark; l'Europe du Sud-Ouest et de l'Est comprend la France, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, l'Espagne et la Pologne; et la région APAC englobe l'Australie, la Chine, le Japon, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

Les secteurs d'activités et les divisions fonctionnelles adoptent l'IA générative à différents rythmes

Sabine VanderLinden, chef de la direction et partenaire de capital de risque d'Alchemy Crew, voit un grand potentiel pour les industries qui investissent dans l'IA générative. « L'IA générative transforme l'avenir des entreprises, a-t-elle déclaré. « En effet, l'intégration de l'IA générative aux processus d'affaires, du profilage dynamique dans le marketing à l'assurance sinistres de précision, offre des possibilités inégalées sur le plan de l'efficacité, de la personnalisation et des prévisions stratégiques. L'adoption de cette technologie est essentielle pour rester à l'avant-garde dans un marché concurrentiel très incertain et imprévisible."

Lorsqu'elles sont réparties par secteur, les données montrent que les secteurs des banques et de l'assurance sont les chefs de file en ce qui a trait à l'intégration de l'IA et de l'IA générative dans les activités commerciales quotidiennes à l'aide de diverses mesures. Voici les points saillants de ces résultats.

Comment des industries particulières se classent-elles sur le plan de la mise en application complète de l'IA générative dans les processus d'affaires au quotidien?

Secteur bancaire : 17 %

Entreprises de télécommunications : 15 %

Assurance : 11 %

Sciences de la vie : 11 %

Services professionnels : 11 %

Commerces de détail : 10 %

Secteur public : 9 %

Santé : 9 %

Manufacturier: 7 %

Énergie et services publics : 6 %

Quelles industries indiquent qu'elles utilisent déjà l'IA générative au quotidien dans une certaine mesure?

Entreprises de télécommunications : 29 %

Commerces de détail : 27 %

Secteur bancaire : 23 %

Services professionnels : 23 %

Assurance : 22 %

Sciences de la vie : 19 %

Soins de santé : 17 %

Énergie et services publics : 17 %

Manufacturier : 16 %

Secteur public : 13 %

Quels services au sein des entreprises utilisent l'IA générative ou envisagent de l'utiliser?

Ventes : 86 %

Marketing : 85 %

TI : 81 %

Finances : 75 %

Production : 75 %

Les premiers utilisateurs trouvent de nombreux obstacles à l'utilisation et à la mise en application de l'IA générative

Au premier rang de la liste des défis auxquels les entreprises sont confrontées au moment d'utiliser la plateforme d'IA générative au quotidien, on trouve l'absence d'une stratégie claire en matière d'IA générative.

Seulement 9 % des répondants ont indiqué qu'ils connaissent très bien les processus entourant l'adoption de l'IA générative au sein de leur entreprise. Parmi les répondants dont les entreprises ont entièrement mis en application l'IA générative, seulement 25 % affirment connaître très bien la stratégie d'adoption d'IA générative de leur entreprise. Même les décideurs responsables des décisions d'investissement en technologie ne connaissent pas bien l'IA, y compris ceux des entreprises qui ont une longueur d'avance sur la courbe d'adoption.

Dans l'ensemble, 9 dirigeants d'organisations technologiques sur 10 admettent qu'ils ne comprennent pas entièrement l'IA générative et son incidence potentielle sur les processus d'affaires. Dans une proportion de 45 %, les chef des technologies de l'information font partie des dirigeants qui comprennent le mieux la stratégie d'adoption de l'IA de leur entreprise. Cependant, seulement 36 % des chefs des technologies affirment être parfaitement au courant de cette stratégie.

Pourtant, malgré cet écart sur le plan de la compréhension, la plupart des entreprises (75 %) affirment prévu des budgets pour investir dans l'IA générative au cours du prochain exercice.

Voici d'autres défis auxquels les entreprises doivent faire face :

• Données

À mesure que les entreprises adoptent l'IA générative, elles réalisent qu'elles n'ont pas suffisamment de données pour adapter les grands modèles de langage. Elles réalisent également, une fois qu'elles sont bien engagées dans le déploiement, qu'elles n'ont pas les outils appropriés pour mettre en œuvre avec succès l'IA. Les dirigeants des TI des entreprises sont principalement préoccupés par la confidentialité des données (76 %) et la sécurité des données (75 %).

• Réglementation

Seulement un dixième des entreprises affirment être entièrement prêtes à se conformer aux règlements à venir dans le domaine de l'IA. Un tiers des entreprises qui ont entièrement mis en application l'IA générative croient être en mesure de se conformer à la réglementation. Seulement 7 % offrent une formation de haut niveau sur la gouvernance en matière d'IA générative. Et seulement 5 % ont mis en place un système efficace pour mesurer les préjugés et les risques liés à la protection de la vie privée dans les grands modèles de langage.

Bien qu'il y ait des obstacles, certains premiers utilisateurs profitent déjà d'avantages importants : 89 % déclarent une amélioration de l'expérience et de la satisfaction des employés; 82 % affirment économiser sur les coûts d'exploitation; et 82 % affirment que la fidélisation de la clientèle est plus élevée.

Pour se tenir au courant des dernières nouvelles de SAS, suivez @SASsoftwareNews sur X/Twitter.

