Étude de la Fondation pour l'alphabétisation - La présence d'un cégep maximise l'atteinte d'un meilleur niveau de littératie et la fréquentation de l'enseignement supérieur

MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - La Fédération des cégeps accueille avec satisfaction les résultats de l'étude Incidence de la structure scolaire et collégiale sur la littératie des régions dévoilée ce matin par la Fondation pour l'alphabétisation, dans le cadre de son événement virtuel AlphaRéussite. Il ressort notamment des conclusions de l'économiste Pierre Langlois, auteur de cette étude, que la fréquentation collégiale constitue un tournant statistique afin de maximiser l'atteinte d'un niveau de littératie jugé suffisant, qui consiste à maîtriser des textes plus complexes. Cette observation confirme l'importance de la présence des établissements du réseau collégial sur l'ensemble du territoire, estime la Fédération. D'autant plus que l'étude fait ressortir également que les MRC qui n'offrent pas un accès aux études collégiales à moins de 20 kilomètres se caractérisent par une population affichant une plus faible diplomation collégiale et universitaire.

« Il est intéressant de voir les résultats de l'étude de la Fondation de l'alphabétisation confirmer que la proximité d'un cégep favorise entre autres l'accès à l'enseignement supérieur, comme le voulait le rapport Parent. Cependant, il est préoccupant de constater que, dans un monde complexe où les exigences sont de plus en plus élevées, un trop grand nombre de jeunes renoncent encore à poursuivre leur cheminement scolaire au-delà du secondaire. Sans parler du fait que le Québec présente, selon l'étude, un taux de personnes sans diplôme plus élevé que les autres provinces. Cette étude devrait nous amener à nous questionner comme société, en fonction de notre avenir collectif, de l'égalité des chances pour tous les individus et de la notion d'occupation du territoire », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Selon la Fédération, la recommandation de l'étude visant à compléter le réseau des centres d'enseignement collégial dans les MRC non desservies pour maximiser la fréquentation collégiale devrait par ailleurs être prise en considération, dans la perspective d'amener un plus grand nombre de jeunes et d'adultes de toutes les régions du Québec à décrocher un diplôme à l'enseignement supérieur. La Fédération rappelle que les cégeps ont déjà déployé de grands efforts pour assurer cette accessibilité puisqu'on compte près de 150 lieux où la formation collégiale est disponible au Québec. Elle estime qu'un chantier visant à faciliter le passage de la formation professionnelle à la formation collégiale, pour assurer une continuité des parcours, doit être entrepris rapidement.

Dans le cadre de sa participation au panel suivant le dévoilement de l'étude ce matin, M. Tremblay a par ailleurs tenu à rappeler l'urgence de voir les programmes gouvernementaux se transformer en profondeur afin de soutenir la formation des travailleurs et des travailleuses pour augmenter leur qualification et de les accompagner dans leur transition de carrière. « L'économie du Québec se transforme. Le Québec doit donc adopter de nouvelles stratégies de formation axées sur le soutien des personnes actives sur le marché du travail. Actuellement, nos programmes sont conçus dans une perspective de formation des chômeuses et des chômeurs et de soutien aux entreprises. Or, le Québec vivra pour longtemps une pénurie de main-d'œuvre et son tissu économique est basé sur les PME qui ont difficilement accès aux programmes gouvernementaux de soutien de la formation des travailleurs et des travailleuses. À cet égard, une réflexion en profondeur est requise rapidement », a conclu M. Tremblay.

