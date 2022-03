TORONTO, le 3 mars 2022 /CNW/ - Les membres du personnel de la sécurité publique au pays sont exposés constamment aux situations traumatisantes qui peuvent nuire à leur santé mentale, les mettant à un haut risque de blessures de stress post-traumatique (BSPT) et d'autres blessures opérationnelles. Grâce au Plan d'action national sur les BSPT pour le personnel de la sécurité publique, le gouvernement du Canada s'engage à être chef de file national pour régler ce problème de différentes façons : faciliter la collaboration, faire l'échange de pratiques exemplaires et financer la recherche de pointe pour aider ces travailleurs à avoir accès aux soins et au soutien dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, au nom du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, Arif Virani, député de Parkdale-High Park, a annoncé que le gouvernement du Canada prévoit verser jusqu'à un million de dollars au centre des soins de santé Runnymede pour réaliser une étude de faisabilité. Cette étude examinera la possibilité de développer un établissement qui offre une gamme exhaustive de programmes et de services de réadaptation axés sur les BSPT.

Cette installation servirait de centre d'excellence des BSPT pour le personnel de la sécurité publique. Les activités qui pourraient être effectuées avec ce financement : l'examen des pratiques exemplaires pour aider la réadaptation des travailleurs souffrant de BSPT, la simulation du nombre de patients et des besoins en dotation, l'évaluation des modèles de financement potentiels, l'exploration des modes de prestation de services et les activités de transfert de connaissances.

« Nous appuyons la santé de notre personnel de la sécurité publique est avec fierté. Grâce au Plan d'action sur les BSPT, nous avons versé d'importants fonds pour la recherche dans le but d'améliorer l'accès aux traitements et de mieux comprendre comment ces blessures impactent les travailleurs et la communauté. Nous sommes heureux de voir le centre des soins de santé Runnymede poursuivre leurs efforts importants pour rendre la recherche, le traitement et l'aide facilement accessibles. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Tout au long de cette pandémie, le personnel de la sécurité publique, sans penser à eux ou le risque, a veillé à ce que nous soyons à l'abri de la COVID-19, travaillant comme premiers répondants. Aujourd'hui, nous entamons un important travail : prendre soin de la santé mentale de ceux qui, depuis si longtemps, prennent soin de nous. Cette importante initiative du centre des soins de santé Runnymede aidera directement les femmes et les hommes en uniforme dans ma communauté ici à Toronto et dans toute la province et tout le pays. »

- Arif Virani, député de Parkdale-High Park

« L'aide du gouvernement fédéral permettra au centre de traitement de mener des recherches cliniques et de travailler avec des chercheurs de renom pour rassembler des preuves dans le but de mieux comprendre les blessures de stress post-traumatique, et ainsi améliorer le traitement. En partenariat avec les associations des premiers répondants, le centre des soins de santé Runnymede élabore des programmes et des services qui répondent aux besoins uniques des premiers répondants et leur famille. Ces établissements offriront les bons soins, au bon endroit, au bon moment, tout en créant une meilleure stratégie à long terme pour le bien-être des premiers répondants. »

- Connie Dejak, PDG du centre des soins de santé de Runnymede

Le personnel de la sécurité publique est un terme qui englobe le personnel de première ligne qui assure la sécurité des Canadiens dans toutes les administrations : la police, y compris la GRC, les pompiers, les ambulanciers, les employés des services correctionnels, le personnel des services frontaliers, le personnel des opérations et du renseignement, le personnel de recherche et de sauvetage, les gestionnaires autochtones des urgences et le personnel de répartition, entre autres.





En 2019, le gouvernement du Canada a publié Soutenir le personnel de la sécurité publique du Canada : Plan d'action sur les blessures de stress post-traumatique. Le Plan d'action a été élaboré à partir de consultations avec de nombreux intervenants, dont les gouvernements provinciaux et territoriaux, des organismes de la sécurité publique, des universitaires, des représentants syndicaux, des professionnels de la santé mentale et des organisations non gouvernementales. Ce travail appuiera la recherche, la prévention de blessures, l'intervention, la réduction de la stigmatisation, les soins et le traitement pour tout le personnel de la sécurité publique, partout au pays.





10 millions de dollars pour un projet pilote de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet en vue d'améliorer l'accès aux soins et aux traitements pour le personnel de la sécurité publique, en particulier dans les régions rurales et éloignées;



10 millions de dollars pour une étude longitudinale de la santé mentale des nouvelles recrues de la GRC qui aidera à élaborer des stratégies appropriées de bien-être mental et de redressement pour la Gendarmerie et d'autres organismes d'intervention d'urgence.

