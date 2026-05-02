Québec solidaire et des experts se mobilisent pour la conversion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain

QUÉBEC, le 2 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion d'une marche exploratoire coorganisée par Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de Transports, et Johanne Elsener, présidente de Santé Urbanité, des experts et organismes locaux réitèrent leur appui à la conversion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain.

« On marche aujourd'hui le long de l'autoroute Laurentienne parce que c'est essentiel de faire connaître les raisons derrière nos revendications. La conversion de cette autoroute en boulevard urbain est une demande qui date de plus d'une dizaine d'années et qui a un appui de tous les acteurs de la société civile ainsi que de la Ville. Ce serait bon pour la santé des citoyennes et des citoyens, pour améliorer leur qualité de vie, pour l'environnement et pour reconnecter les communautés.» affirme Etienne Grandmont, député solidaire dans Taschereau et responsable en matière de Transport.

« Plus que jamais, nous savons que certains choix en aménagement urbain peuvent causer ou aggraver plusieurs maladies graves, comme les maladies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires, le diabète, l'hypertension, l'obésité, le cancer et les maladies mentales. Ces maladies, souvent chroniques, en plus de causer un mal-être et des décès prématurés, sont extrêmement coûteuses pour notre système de santé, » explique Johanne Elsener, présidente Santé Urbanité.

« Depuis plusieurs années, le conseil de quartier maintient une position claire et constante : la transformation de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain, de la rue Soumande à Prince-Édouard, est souhaitée et a été réclamée à maintes reprises. Le conseil de quartier, qui représente directement les citoyennes et citoyens concernés, porte cette demande de façon claire et soutenue. Ce n'est pas une prise de position ponctuelle, mais l'expression d'un consensus qui s'inscrit dans le temps. La transformation de l'autoroute permettrait de rétablir une meilleure fluidité entre les quartiers urbains, en plus de lever un obstacle majeur à la vie de quartier et au transport actif.», ajoute Marjorie Giones-Larouche, administratrice du conseil de quartier Saint-Roch.

« Le Conseil de quartier Lairet souhaite réitérer son appui, maintes fois exprimé, à la conversion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain. En effet, celle-ci représente une entrave majeure à la mobilité active avec le quartier voisin de Vanier, en plus d'impacter négativement la qualité de vie et la santé des personnes résidant à ses abords, particulièrement le long de la rue de la Concorde. Le conseil estime qu'une telle transformation permettra de désenclaver Lairet, en facilitant les liens avec les quartiers limitrophes et la participation aux activités de part et d'autre du futur boulevard à nos concitoyens grâce aux connexions piétonnes et cyclables sécuritaires, en plus d'apporter tous les bienfaits du verdissement à venir. », réitère Lukasz Michalsk, administrateur du conseil de quartier de Lairet.

L'autoroute Laurentienne est une barrière qui freine le développement social et économique du quartier Vanier. Elle limite l'intégration des quartiers Vanier, Lairet, Saint-Roch et Limoilou et nuit au développement du transport en commun dans ces secteurs. C'est également l'une des causes de la mauvaise qualité de l'air en basse-ville.

Sa conversion en boulevard urbain permettrait de développer une culture urbaine moins dépendante de l'auto, de densifier ce secteur, de valoriser et de mieux intégrer ensemble les parcs limitrophes.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]