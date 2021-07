Ethical Bean, torréfacteur de café biologique issu du commerce équitable, a compris que les organisations qui se sont investies cette année dans leur communauté méritaient une pause. Ethical Bean a choisi The Kettle Society à Vancouver, un organisme à but non lucratif qui aide les personnes vivant avec la maladie mentale, la toxicomanie, la pauvreté et l'itinérance, à être la première instance à bénéficier de rénovations. Ils ont ensuite travaillé avec Monika Hibbs pour créer l'ultime mise à niveau de The Kettle Society , en faisant appel à un artiste local pour repeindre la murale de l'entrée, transformant ainsi l'espace d'accueil communautaire en un salon accueillant pour les membres, les bénévoles et le personnel.

« Les Canadiens et Canadiennes ont toujours vu la pause-café comme un moment de détente, et après une année de restrictions de voyage, ce moment est devenu une évasion convoitée dont nous méritons tous de profiter, a déclaré Emily Oborne, chef de marque associée à Ethical Bean Coffee. Alors que les mesures commencent à s'assouplir, nous savons que les Canadiens et Canadiennes chercheront à se reconnecter avec leurs proches et à moderniser leurs vieux espaces devenus trop familiers au cours de l'année qui vient de passer. »

En plus de récompenser trois personnes chanceuses en leur offrant la possibilité d'avoir une consultation individuelle avec Monika Hibbs et un prix en argent de 5 000 $ pour une mise à niveau de leur domicile, Ethical Bean offrira également 50 000 échantillons de sa torréfaction Lush moyennement foncée aux amateurs vivant dans la région du Grand Toronto et du Grand Vancouver.

« Tout au long de l'année, j'ai utilisé ma pause-café quotidienne comme un moment d'évasion et j'ai compris à quel point il est important de disposer d'un espace confortable pour se détendre, a déclaré Monika Hibbs, experte en décoration intérieure et en style de vie. Après avoir eu la chance de travailler sur l'espace de The Kettle Society, je suis très heureuse de me lancer dans le prochain projet avec Ethical Bean. »

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à participer pour gagner l'une des trois mises à niveau domiciliaires Évasion à la maison ou, pour les personnes qui vivent dans les régions du Grand Toronto et du Grand Vancouver, la chance de recevoir un échantillon de café Lush d'Ethical Bean en s'inscrivant à www.escapewithethicalbean.ca (du 8 juillet au 19 août).

À PROPOS D'ETHICAL BEAN

Fondée en 2003 à Vancouver, en Colombie-Britannique, l'entreprise Ethical Bean Coffee a été lancée lorsque les cofondateurs Kim Schachte et Lloyd Bernhardt sont revenus du Guatemala où ils adopté leur fille. Désireux de contribuer à l'amélioration de la vie des producteurs de café et de leurs familles, ils ont créé Ethical Bean, une entreprise de café 100 % équitable et biologique qui s'efforce de respecter le caractère « éthique » de son nom. Qu'il s'agisse d'un café doux comme de la soie ou d'un corsé qui vous prend au cœur, chacun des cafés exceptionnels d'Ethical Bean est doté d'un code QR unique qui permet aux amateurs de suivre leurs grains, de la récolte à la tasse.

