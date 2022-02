État de l'énergie au Québec 2022 - QS demande à la CAQ de devancer la fin de la vente des véhicules à essence

DUHAMEL-OUEST, QC, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la publication de l'État de l'énergie au Québec 2022, nous apprenions jeudi que le Québec n'atteindrait pas ses objectifs climatiques, entre autres, à cause de l'engouement entourant les gros véhicules. Dans ce contexte, Québec solidaire invite le gouvernement à en faire plus en matière de lutte aux changements climatiques en s'attaquant à la publicité et à la vente des véhicules polluants.

« Le gouvernement de la CAQ doit changer de vitesse et se mettre en action rapidement pour rattraper son retard. Il y a urgence d'agir en matière de lutte aux changements climatiques et le Québec traîne de la patte. À Québec solidaire, on fait des propositions simples et efficaces pour serrer la vis à une industrie polluante et qui ne se gêne pas pour gâcher les efforts collectifs », déclare Émilise Lessard-Therrien, responsable solidaire en matière d'environnement.

Québec solidaire demande au gouvernement :

de devancer la fin de la vente des véhicules à essence prévue pour 2035 à 2030

d'interdire la publicité des véhicules les plus polluants comme les VUS et les camions

« Les gens qui ont besoin d'un camion parce qu'ils ont une ferme ou travaillent dans la construction n'ont pas besoin d'une publicité pour le réaliser ! Le gouvernement a un rôle à jouer, comme ce fut le cas pour les publicités sur le tabac il y a plusieurs années.

Alors que la moitié des acheteurs de nouveaux véhicules se disent influencés par les médias, ça vaut la peine de s'attaquer aux publicités qui promeuvent les options les plus polluantes qui s'accaparent une bonne partie du marché et des émissions de GES », conclut la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

« Plus la date butoir de la fin de la vente des véhicules à essence va arriver rapidement, plus les constructeurs automobiles vont offrir des options électriques. Le gouvernement doit envoyer un message clair et mettre de la pression sur les choix qui s'offriront aux consommateurs dans cette transition plus que nécessaire », affirme la porte-parole solidaire, Manon Massé.

Québec solidaire souligne aussi l'importance d'investir dans le transport actif, collectif et interrégional pour offrir des alternatives à la population. Il faut agir sur tous les fronts pour gagner la bataille de la crise climatique.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]