Établissement d'un point de service satellite pour le traitement des traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) à Stratford, Île-du-Prince-Édouard

STRATFORD, PE, le 4 sept. 2019 /CNW/ - L'accès en temps opportun au soutien et aux services de santé mentale est essentiel à l'amélioration de la santé mentale et du bien‑être général. Le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir le meilleur soutien possible aux vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, s'est joint à l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, et à Dre. Julie Devlin, gestionnaire de la clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel, Réseau de santé Horizon pour annoncer l'établissement d'un point de service satellite à Stratford, Île-du-Prince-Édouard.

Les cliniques et les points de service satellites pour le traitement des TSO offrent des services d'évaluation, de traitement et de soutien pour les traumatismes liés au stress opérationnel, qui sont spécialisés et fondés sur des données probantes. Le personnel de ces sites a suivi une formation sur le traitement de divers troubles de santé mentale comme le syndrome de stress post‑traumatique, l'anxiété, la dépression et l'insomnie. Des services, comme des séances de thérapie individuelle et des séances de groupe, sont offerts aux vétérans ainsi qu'aux membres des FAC et de la GRC.

Anciens Combattants Canada finance le Réseau de santé Horizon du Nouveau‑Brunswick afin d'exploiter la clinique pour le traitement des TSO de Fredericton. Cette clinique offre des services de soins de santé en français et en anglais aux personnes admissibles du Nouveau‑Brunswick, ainsi que de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Le point de service satellite pour le traitement des TSO de l'Île-du-Prince-Édouard sera un point de service satellite de la clinique de TSO de Fredericton, qui répondra à la demande croissante de ces services à l'Île-du-Prince-Édouard. Au titre d'une entente conclue entre le Réseau de santé Horizon et Santé Î.-P.-É., une équipe de cliniciens travaillera à partir d'un nouvel espace pour fournir une évaluation et un traitement aux clients qui ont besoin de services spécialisés en santé mentale.

Citations

« Grâce au point de service satellite à Stratford, nous rapprochons les programmes de soutien, de traitement et de sensibilisation des vétérans de l'Île-du-Prince-Édouard. L'objectif de notre gouvernement est de s'assurer que tous les vétérans et les membres de leur famille ont accès aux services et au soutien dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, et de les aider avec tout le soin, la compassion et le respect qu'ils méritent. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Ces hommes et femmes consacrent leur vie à nous servir et à nous protéger, et c'est notre responsabilité de travailler ensemble afin de nous assurer d'être là pour les aider avec compassion et bienveillance, lorsqu'ils en ont besoin, ici même au pays. C'est la bonne chose à faire, et nous sommes tellement heureux de pouvoir aider les habitants de l'Île de manière à assurer l'accès aux services de santé mentale à nos vétérans ainsi qu'à nos membres des FAC et de la GRC. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le Réseau de santé Horizon est heureux et honoré de transmettre son expertise en matière de gestion du stress opérationnel aux gens de l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis l'ouverture de sa clinique TSO à Fredericton en 2008, ses cliniciens chevronnés ont fourni des évaluations et des traitements en santé mentale à des clients et à leur famille qui souffrent de stress et de traumatismes liés au travail, et bon nombre de ces clients venaient de l'Î.-P.-É. Grâce à l'ouverture d'un point de service satellite Horizon, les insulaires auront maintenant le soutien dont ils ont besoin dans leur propre province. Cette mesure, à elle seule, contribuera à leur rétablissement et à leur réadaptation - et c'est ce qui compte par‑dessus tout. »

Dre. Julie Devlin, gestionnaire de la clinique de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel, Réseau de santé Horizon.

Faits en bref

Un traumatisme lié au stress opérationnel est défini comme étant tout problème psychologique persistant découlant de l'exercice des fonctions opérationnelles dans les FAC ou la GRC.

Il y a onze cliniques et huit points de service satellites pour le traitement des TSO au Canada . Le réseau continue de s'étendre. D'autres points de service satellites pour le traitement des TSO ouvriront leurs portes un peu partout au pays, au besoin. Le dernier point de service satellite pour le traitement des TSO a ouvert ses portes à Saskatoon en septembre 2018.

. Le réseau continue de s'étendre. D'autres points de service satellites pour le traitement des TSO ouvriront leurs portes un peu partout au pays, au besoin. Le dernier point de service satellite pour le traitement des TSO a ouvert ses portes à en septembre 2018. La clinique pour le traitement des TSO de Fredericton offre déjà des services aux résidents de l'Île‑du-Prince-Édouard. Entre mai 2008 et juillet 2019, la clinique pour le traitement des TSO de Fredericton a servi 82 clients de l'Île-du-Prince-Édouard. De ce nombre, 78 % étaient des vétérans, 2 % étaient des membres des FAC et 20 % étaient des membres actifs de la GRC. On estime à 4 000 le nombre de vétérans à l'Île-du-Prince-Édouard.

offre déjà des services aux résidents de l'Île‑du-Prince-Édouard. Entre mai juillet 2019, la clinique pour le traitement des TSO de a servi 82 clients de l'Île-du-Prince-Édouard. De ce nombre, 78 % étaient des vétérans, 2 % étaient des membres des FAC et 20 % étaient des membres actifs de la GRC. On estime à 4 000 le nombre de vétérans à l'Île-du-Prince-Édouard. Les cliniques pour le traitement des traumatismes liés au stress opérationnel sont gérées par les provinces avec l'aide financière d'Anciens Combattants Canada. Les vétérans ainsi que les membres des FAC et de la GRC ont accès à une équipe interdisciplinaire de psychiatres, de psychologues, de travailleurs sociaux, de personnel infirmier en santé mentale et d'autres experts qui leur fournissent des services spécialisés d'évaluation et de traitement.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; John Embury, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, john.embury@canada.ca

Related Links

https://www.veterans.gc.ca/