Et les lauréats des Prix Innovation en alimentation 2022 sont…

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion de sa traditionnelle soirée-gala que l e Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a présenté les lauréats du concours Prix Innovation en alimentation 2022. Ces prix récompensent les entreprises alimentaires qui se démarquent par leur innovation et leur créativité exceptionnelles dans leurs activités. Les projets d'innovation ont été évalués par un jury composé de professionnels œuvrant dans l'industrie alimentaire.

Ce concours est présenté en partenariat avec la Banque Nationale du Canada , Desjardins , Fasken , Investissement Québec et le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec .

Les lauréats des Prix Innovation en alimentation 2022 sont :

Catégorie Produits nouveaux ou améliorés

Alcools distillés :

LOOP MISSION pour son GIN FIZZ LOOP MISSION

pour son Chocolats, collations, desserts et confiseries :

SÉVA NATURE INC. pour sa CRÈME GLACÉE MOLLE VÉGÉTALE

pour sa Jus et boissons :

DISTRIBUTION BOBBA INC pour BOBBA , un breuvage type bubble tea

pour , un breuvage type bubble tea Mets préparés, prêts à servir ou à assembler :

BENNY&CO. pour ses PÉPITES SQUICK SQUICK de sa gamme de produits d'épicerie Benny&Co.

pour ses de sa gamme de produits d'épicerie Benny&Co. Produits de boulangerie :

BELA PEKO pour son PANCAKE CHOCO & COURGE BUTTERNUT

pour son Produits de longue conservation :

COLIBRI VANILLE pour ses EXTRAITS DE COLIBRI VANILLE

pour ses Protéines végétales :

CHICKUMI pour sa GALETTE AU CONCASSÉ DE POIS CHICHE

pour sa Protéines animales

FUMOIRS GOSSELIN INC. pour son BACON FUMÉ AU BOIS

Catégorie Emballage

AGROPUR COOPÉRATIVE LAITIÈRE pour sa BOÎTE OKA 100 % RECYCLABLE

Catégorie Technologie & Productivité

FERME D'HIVER pour son projet d'agriculture verticale FERME D'HIVER

À l'occasion de ce concours, la Banque Nationale a remis le Prix Entrepreneuriat Banque Nationale à Benny&Co., une entreprise qui favorise l'esprit entrepreneurial au sein de son équipe en encourageant ses employés à réaliser leurs idées.

De plus, Investissement Québec a remis le Prix Productivité Investissement Québec à KWE Cocktails qui récompense l'entreprise qui aura démontré une hausse de productivité notable grâce à l'implantation d'une nouvelle technologie ou d'un processus innovant afin d'accélérer sa croissance.

De son côté, Fasken a remis le Prix Éco-responsable Fasken à Still Good à qui le jury a octroyé le plus haut score pour le critère « Développement durable ».

Finalement, le Prix Entreprise Innovante Desjardins a été remis à Séva Nature, une entreprise qui présente un fort potentiel créatif et qui se réinvente constamment.

Le CTAQ félicite tous les finalistes et les lauréats du concours Prix Innovation en alimentation 2022 et remercie les membres du jury et les partenaires pour leur implication.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 600 entreprises membres représentant des ventes de plus de 32 G$ par année. Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

