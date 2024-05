Estrie : cinq syndicats du transport scolaire de nouveau en grève demain

SHERBROOKE, BC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Ce jeudi 2 mai au matin, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus B. Dion-CSN sera en grève pour 14 jours, du 2 au 15 mai. Pour leur part, le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus Coaticook-CSN, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus de l'Estrie-CSN et le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus La Sapinière-CSN déclencheront une grève de deux jours, les 2 et 3 mai. Finalement, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN sera également en grève les 6 et 7 mai prochains.

« Le 29 mars chez B. Dion, le syndicat a déposé une offre de règlement à l'employeur. L'employeur n'était pas en mesure de faire un retour sur cette offre. Il y aura négociation le 2 mai, lors de la première journée de grève de la séquence de 14 jours consécutifs. Nous nous attendons à ce que l'employeur réponde sérieusement à cette offre, considérant sa capacité de payer », précise Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN.

« Aux Autobus Coaticook, le représentant de l'employeur a peu de disponibilité et vient d'annuler une des deux rencontres prévues en mai. L'employeur tarde à donner des mandats à ses représentants. Il refuse toutes demandes normatives déposées par le syndicat et n'est pas revenu sur les demandes monétaires », souligne monsieur Beaudin.

« Aux Autobus de l'Estrie, l'employeur ne négocie pas sérieusement, aucune offre monétaire sensée n'a été déposée. Il veut allonger l'échelle salariale pour économiser et veut retirer plusieurs clauses de mouvement de main-d'œuvre, permettant aux salarié-es d'obtenir un nombre d'heures adéquat par ancienneté en cours d'année : le syndicat refuse catégoriquement ces reculs », ajoute le président du conseil central.

« Chez La Sapinière, l'employeur prétend faussement être au maximum de sa capacité de payer. Or, nous avons vu les contrats et, à moins de gérer très mal son entreprise, nous savons qu'il a la capacité de bonifier ses offres considérant la valeur de ces contrats et de ce que représente la masse salariale sur ceux-ci », renchérit monsieur Beaudin.

« Aux Autobus des Cantons, l'employeur repousse sans cesse les discussions sur le volet monétaire depuis le début de la négociation. Maintenant, il offre des augmentations ridicules et il demande de couper dans la garantie des 200 jours rémunérés. C'est une attaque frontale envers les conditions de travail des membres alors que l'employeur a reçu une bonification importante de ses revenus, signale Denis Beaudin. En bref, tout ceci manque terriblement de sérieux ».

« Tous ces employeurs qui refusent d'entendre raison devront reconnaître les nouvelles données salariales qui sont en vigueur dans le secteur du transport scolaire. Plusieurs règlements au Québec prouvent enfin la reconnaissance du difficile travail des conductrices et des conducteurs. Tous les employeurs ont reçu une bonification variant de 15 à 30 % de la valeur de leurs contrats et cet argent doit se rendre dans les poches de celles et ceux qui conduisent les autobus. Si ces employeurs veulent régler leurs négociations rapidement, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire et le plus tôt sera le mieux », conclut Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

En tout, ces grèves touchent 213 circuits, ce qui représente environ 15 000 élèves.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

