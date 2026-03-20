TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de mars 2026 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci-dessous.

Les porteurs de parts de FNB Fidelity inscrits au 27 mars 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 mars 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity



Symbole boursier Distribution en espèces par part ($ CA) CUSIP



ISIN



Fréquence des versements

Bourse



FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés FCCD 0,10110 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés FCUD/

FCUD.U

0,06614 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres FCUH 0,05573 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux FCRR/ FCRR.U 0,06880 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés FCID 0,04787 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de Toronto FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 0,06733 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB 0,08068 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/

FCGB.U

0,06786 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 0,03471 31609T106 CA31609T1066 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 0,03070 31623K107 CA31623K1075 Mensuelle Bourse de Toronto

Nom du FNB Fidelity



Symbole boursier Distribution en espèces par part ($ CA) CUSIP



ISIN



Fréquence des versements Bourse



FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité FCIG/

FCIG.U

0,07034 31624P105 CA31624P1053 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Actions à rendement bonifié FEPY/

FEPY.U

0,37621 31613F100 CA31613F1009 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations américaines de base FCUB/

FCUB.U

0,08066 315945105 CA3159451051 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe FFIX 0,03216 31581F108 CA31581F1080 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité FCCL 0,21522 31608H103 CA31608H1038 Trimestrielle Cboe Canada FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité FCUL/

FCUL.U

0,15712 31647B109 CA31647B1094 Trimestrielle Cboe Canada FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité FCCQ 0,22741 31610C100 CA31610C1005 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité FCUQ/

FCUQ.U

0,12582 31647C107 CA31647C1077 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres FCQH 0,08621 31648J101 CA31648J1012 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Canada FCCV 0,09591 31609U103 CA31609U1030 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Amérique FCUV/

FCUV.U

0,04636 31647E103 CA31647E1034 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres FCVH 0,02673 31646E104 CA31646E1043 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur FCIP 0,07544 315814103 CA3158141034 Trimestrielle Cboe Canada

Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au 31 mars 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 2 avril 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity



Symbole boursier Distribution en espèces par part ($ CA) CUSIP



ISIN



Fréquence des versements Bourse



Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB FTHI 0,02678 31642L664 CA31642L6641 Mensuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB FCAB/

FCAB.U 0,11771 315944108 CA3159441086 Mensuelle Bourse de Toronto Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB FMPI - 31620V775 CA31620V7759 Trimestrielle Bourse de Toronto

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 359 milliards de dollars (au 19 mars 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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