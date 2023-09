Une initiative de Desjardins qui regroupe sous un même toit tous les services non financiers pour réaliser son chez-soi

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - EspaceProprio vise à simplifier et bonifier l'accompagnement offert aux propriétaires et aspirants propriétaires du Québec dans l'achat, la vente, la rénovation et l'entretien de leur chez-soi. Cet écosystème unique regroupe notamment l'offre de DuProprio, de RénoAssistance et de Confia, un tout nouveau service qui permet d'être mis en relation avec des courtiers immobiliers de confiance partout au Québec. EspaceProprio se positionne comme une référence fiable et neutre qui donne accès à des outils, des conseils et des professionnels qualifiés afin de réaliser son projet d'habitation à la hauteur de ses ambitions et en toute confiance.

« Planifier son chez-soi est une étape déterminante dans la vie d'une personne, affirme le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier. En offrant cet écosystème unique, nous donnons accès à une gamme additionnelle de services non financiers afin que les propriétaires et aspirants propriétaires immobiliers puissent faire des choix éclairés qui répondent à leurs besoins. Et dans le marché inflationniste que nous traversons, avoir accès facilement à de bonnes ressources est d'autant plus utile, important et rassurant. »

Tout sous un même toit

Avec Confia, DuProprio et RénoAssistance, EspaceProprio offre un accompagnement complet que ce soit dans l'entretien, la rénovation, l'achat et la vente d'une propriété, peu importe si la personne souhaite entreprendre ce projet par elle-même ou accompagnée. Une équipe de service-conseil la dirigera vers les outils et les professionnels appropriés au projet souhaité.

Que ce soit sur son application mobile ou son site Web EspaceProprio.com, cet écosystème offre aussi des contenus spécialisés et diversifiés ainsi qu'un guide d'entretien personnalisable pour simplifier la gestion de son chez-soi. Un autre outil s'ajoutera au cours des prochains mois afin d'évaluer la valeur marchande de sa propriété.

Marie-Claude Savard, animatrice, conférencière, auteure, philanthrope, maman et ambassadrice de l'écosystème EspaceProprio.

« Je suis une grande passionnée d'immobilier. J'ai vendu avec l'aide de DuProprio, j'ai aussi collaboré avec des courtiers, j'ai rénové ma maison actuelle pratiquement de A à Z, en traversant toutes les émotions possibles. Au fil du temps et des expériences, j'ai appris à être une meilleure propriétaire. Quand on m'a approché pour être ambassadrice d'EspaceProprio, le fit était tout simplement naturel. Sur cette plateforme, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir le merveilleux monde de l'immobilier et je vous partagerai mon parcours, mes essais et erreurs, bref, ma propre histoire », se réjouit-elle.

EspaceProprio assure un accès rapide à un réseau de professionnelles et professionnels fiables et compétents. Digne de confiance et regorgeant d'information et de conseils, EspaceProprio souhaite soutenir et rassurer les propriétaires et aspirants propriétaires tout au long de leur parcours habitation.

Les services d'EspaceProprio sont disponibles pour tous et partout au Québec. Ils sont sans frais ni obligation. Seuls les frais de service des professionnels en rénovation, vente, achat et en entretien seront facturés aux clients, selon les modalités respectives.

L'écosystème Espace Proprio a été créé au Québec en 2022. Regroupant plus de 450 employés au Québec et en Ontario, EspaceProprio est une initiative non financière du Mouvement Desjardins qui rassemble un groupe d'entreprises offrant des services d'accompagnement dans le domaine de l'habitation. L'offre complète d'EspaceProprio comprend les services de DuProprio, pour vendre sa propriété sans intermédiaires tout en bénéficiant du soutien d'une équipe, de RénoAssistance, qui propose de l'accompagnement sur mesure pour les rénovations et l'entretien d'une propriété résidentielle ou commerciale1, ainsi que Confia, qui recommande des courtiers immobiliers partenaires ayant à cœur la satisfaction d'une clientèle prête à vendre ou acheter une propriété. Par l'entremise de son équipe-conseil, EspaceProprio assure un accès rapide à un réseau de professionnelles et professionnels fiables et compétents.

