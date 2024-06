Espace pour la vie - Retour des laissez-passer gratuits pour les familles à faible revenu

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - À nouveau cette année, la Ville de Montréal permettra à près de 10 000 familles montréalaises à faible revenu de profiter d'une visite gratuite dans l'un des 5 musées d'Espace pour la vie, soit le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Cette initiative a été lancée il y a plus de 20 ans, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Elle s'inscrit également dans le cadre de la Politique de l'enfant, qui vise à soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité et de pauvreté.

« Montréal a la chance d'avoir, sur son territoire, ces cinq musées formidables, qui permettent de se rapprocher de la nature, nous encouragent à l'aimer, nous invitent à la comprendre et, ultimement, à la protéger. Il est essentiel que toute la population montréalaise puisse en bénéficier de manière équitable. Je souhaite beaucoup de plaisir et de découvertes aux familles qui visiteront le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique ou le Planétarium », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois.

« Plusieurs études le démontrent : le contact avec la nature est essentiel pour le bien-être et la santé globale de la population. Des initiatives comme celle-ci contribuent sans contredit à une transition écologique plus juste et plus inclusive. Je me réjouis en pensant aux sourires des enfants qui s'émerveilleront dans nos musées, à la découverte d'une biodiversité aussi riche que précieuse », a ajouté la directrice d'Espace pour la vie, Julie Jodoin.

Ces laissez-passer familiaux gratuits sont offerts depuis 2002. Cette année, 9 733 billets famille seront distribués par le biais des arrondissements à des organismes qui viennent en soutien aux populations les plus vulnérables. De plus, 267 billets permettant l'accès à Biosphère seront distribués par le biais des villes liées.

Montréal 2030

Ce geste s'inscrit dans la stratégie Montréal 2030 et vise à lutter contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville de Montréal et au sein de la société, pour assurer l'inclusion, l'intégration économique, la sécurité urbaine et l'épanouissement de toutes et de tous.

SOURCE Ville de Montréal -Direction des relations de presse

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]