LAVAL, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - Espace Montmorency est fier d'annoncer l'obtention de la certification WiredScore Argent pour sa tour à bureaux de 350 000 pieds carrés, située au cœur du centre-ville de Laval. WiredScore est la première société de certification au monde pour la technologie dans les bâtiments et vise à établir la norme mondiale en matière de connectivité dans les propriétés.

De nombreuses caractéristiques du bâtiment distinguent la tour de bureaux d'Espace Montmorency, notamment la qualité de la connectivité et la résilience technologique grâce à la protection de l'infrastructure.

« Dès la conception du bâtiment, nous avons accordé beaucoup d'importance aux enjeux de connectivité et à la numérisation de la tour à bureaux. C'est pourquoi le bâtiment a été conçu pour réduire le risque de défaillance des systèmes Internet et assurer la sécurité pour éviter les pannes d'Internet. Nous sommes fiers de ces dispositions, sachant que seuls 12 % des bâtiments québécois ont ces mesures en place et que c'est le seul bâtiment à Laval à les avoir mises en place. Nous voulions offrir à nos locataires une infrastructure numérique de haute qualité et sans rupture de service, un confort et un atout inédit à Laval » précise Dario Montoni, porte-parole d'Espace Montmorency et président de MONTONI.

Une connectivité maximale, sans interruption de service

« La connectivité des espaces de bureaux est un enjeu crucial pour nos locataires qui ont besoin d'avoir des infrastructures robustes et résilientes afin d'assurer le rendement optimal de leurs activités. L'obtention de cette certification démontre l'engagement des partenaires du projet d'Espace Montmorency à assurer un service de la plus haute qualité et ininterrompu sur le site » a ajouté Dario Montoni, porte-parole d'Espace Montmorency et président de MONTONI.

Parmi les avantages :

Les caractéristiques exceptionnelles de points d'entrées multiples pour le câblage dans la propriété assurent une connectivité totale.

Tous les systèmes de télécommunication sont connectés à des générateurs de secours pour s'assurer que l'Internet ne soit pas coupé en cas de panne de courant.

De bonnes données mobiles ou l'accès Wifi optimisé dans les espaces communs sont également essentiels pour le bien-être au travail et le confort numérique des utilisateurs.

Le bâtiment est également équipé d'une protection contre les fuites et les inondations afin d'atténuer le risque d'endommagement des systèmes et de panne d'Internet.

À propos d'Espace Montmorency

Espace Montmorency est un projet multifonctionnel de 1,3 million de pi ca, imaginé pour offrir un éventail de services et une atmosphère digne d'un centre-ville. Certifié LEED v4 AQ de niveau Or pour l'aménagement des quartiers et visant une certification LEED Or pour l'enveloppe, Espace Montmorency s'assure d'être à l'avant-garde du design urbain tout en respectant l'environnement. À travers une offre impressionnante de bureaux, de cafés, de restaurants, d'un hôtel, de logements locatifs et d'espaces verts accueillants, la communauté, les étudiants, les travailleurs, les retraités, les foodies, les professionnels et les visiteurs pourront profiter de ce nouvel espace vibrant !

Pour en savoir plus : https://espacemontmorency.com/fr/

À propos de WiredScore

WiredScore est l'organisation à l'origine des certifications WiredScore et SmartScore : les systèmes d'évaluation de la connectivité numérique et des bâtiments intelligents pour l'immobilier, reconnus à l'échelle internationale, aident les propriétaires à concevoir et à promouvoir des bâtiments dotés d'une connectivité numérique puissante et de capacités intelligentes.

La demande internationale pour le système d'évaluation de la connectivité numérique a permis à l'entreprise d'étendre ses activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est, où elle travaille avec plus de 900 clients du secteur de l'immobilier.

Depuis, plus de 75 millions de mètres carrés d'espaces commerciaux et résidentiels ont été certifiés par WiredScore, ce qui a eu un impact sur 8 millions de personnes dans 23 pays.

Pour plus d'informations sur WiredScore, SmartScore ou pour trouver des bâtiments certifiés WiredScore et SmartScore, visitez : www.wiredscore.com.

SOURCE MONTONI

Renseignements: Alexandra Cordisco-Moreau, Conseillère, Affaires publiques et Communications, MONTONI, [email protected], Cell. : 514 464-8124; Josée Lagacé, Vice-présidente aux communications, marketing et relations avec les investisseurs, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Tél. : 514 847-5710 / Cell. : 514 707-5180, [email protected]