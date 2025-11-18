Erratum - Palmarès 2024: ce sont 7 municipalités qui ont dépassé leurs normes de rejets autorisés plus de 100 fois au lieu de 18

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le palmarès 2024 de la Fondation Rivières comportait une erreur méthodologique dans le calcul des dépassements de normes de rejets autorisés. Ce ne sont pas 18 municipalités qui ont dépassé leurs normes de rejets autorisés plus de 100 fois, mais plutôt 7 municipalités. Le total des municipalités qui ont dépassé leurs normes de rejets autorisés reste le même.

Voici la liste des 7 municipalités qui ont dépassé leurs normes de débordements autorisés plus de 100 fois: Thetford Mines (661), Coaticook (168), Saguenay (137), Rouyn-Noranda (126), Beauharnois (124), Lachute (117) et Sherbrooke (110).

Avec le précédent calcul, 14 municipalités figuraient à tort parmi les municipalités ayant dépassé leurs normes de rejets autorisés plus de 100 fois, soit La Prairie (97), Québec (74), Shawinigan (68), Amos (61), Sorel-Tracy (60), Sainte-Anne-de-Sabrevois (60), Saint-Jean-sur-Richelieu (60), Lévis (46), Saint-Hyacinthe (45), Sainte-Anne-de-Sorel (31), Salaberry-de-Valleyfield (30), Val-d'Or (18), Trois-Rivières (17) et Victoriaville (1).

L'erreur est attribuable à une mauvaise interprétation des données fournies par les municipalités au ministère de l'Environnement. Nous nous excusons auprès de ces municipalités.

Toutes les municipalités se voient attribuer par le ministère de l'Environnement une limite au nombre de déversements d'eaux usées autorisés par temps de pluie durant certaines périodes sensibles, comme l'été, où les milieux naturels sont plus fragiles et où les usages sont plus importants (prises d'eau potable, baignade, etc.).

À propos de la Fondation Rivières

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Rivières œuvre à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère naturel des rivières. Elle contribue à assurer la qualité de l'eau et l'accès à l'eau pour la population québécoise, en tenant compte des dimensions sociales, environnementales et économiques.

Consultez le palmarès 2024 corrigé ici : https://bit.ly/4eDTWq7

SOURCE Fondation Rivières

Source : Étienne Pagé, Responsable des opérations, Fondation Rivières, 514 272-2666, poste 309, [email protected]