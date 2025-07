La plage de Batiscan : un cas chronique qui illustre une nouvelle fois la perte d'accès aux rivières au Québec

MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Hier, le 30 juillet 2025, la police est venue interpeller une famille alors qu'elle pique-niquait sur la plage de Batiscan, suite à la plainte d'une riveraine, sous prétexte qu'elle se serait trouvée sur un terrain privé. Or, le motif de l'interpellation ne tient pas, puisque la plage est belle et bien publique sous la ligne des hautes eaux, comme nous l'avait confirmé le Ministère de l'environnement dès 2023 , soit là où se trouvait cette famille.

Dans un Québec où 98% des lacs et rivières du sud du Québec sont inaccessibles , il est crucial de chérir et revendiquer les accès publics riverains restants.

« Le cas de la plage de Batiscan est représentatif de la privatisation des berges au Québec. Malgré nos actions et celle du comité citoyen depuis de nombreuses années, certains propriétaires riverains continuent à revendiquer ce territoire public comme étant le leur et la municipalité continue d'être complice. Ils privent ainsi le plus grand nombre d'un des rares accès de la région au fleuve Saint-Laurent », affirme Coralie Massey-Cantin, porte-parole de la Fondation Rivières.

Un Grand Splash dimanche que la municipalité tente de bloquer

Pour faire reconnaître la plage de Batiscan comme un accès public, la Fondation Rivières et l'Association pour l'accessibilité publique de la plage de Batiscan organisent ce dimanche 3 août, à 11h, un Grand Splash. L'objectif de cet événement est que la municipalité de Batiscan mette enfin en place un accès sécuritaire public pour toutes et tous.

« L'Association pour l'accessibilité publique de la plage de Batiscan milite depuis de nombreuses années pour enfin retrouver un accès à la plage, dit Annie Müller, présidente de l'association. La municipalité évoque des raisons de responsabilité civile pour éviter d'aménager une voie d'accès pour tous les citoyens à la plage publique. Dans le cas du Grand Splash, par exemple, c'est nous qui avons dû prévoir un accès sécuritaire depuis le quai municipal, avec les bénévoles. »

La municipalité de Batiscan a informé l'Association pour l'accessibilité publique de la plage de Batiscan qu'il serait préférable qu'elle trouve une autre voie d'accès que le quai municipal à la plage. Or, tous les terrains aux alentours sont privés. Une nouvelle fois, la municipalité de Batiscan cherche à bloquer l'accès à la plage publique et à étouffer des revendications citoyennes légitimes.

Le Grand Splash de ce dimanche sera l'occasion de collectivement affirmer l'importance de la plage de Batiscan, en se baignant.

Le Grand Splash

Le Grand Splash est une série d'événements festifs et gratuits qui a pour but de démocratiser l'accès aux cours d'eau. Vous êtes ainsi invités à sauter à l'eau à des endroits sécuritaires, qui n'ont pas le statut d'accès public à l'eau, mais qui ont le potentiel de le devenir.

La qualité de l'eau à Batiscan permet la baignade : des tests de qualité de l'eau du 28 juillet dernier nous indiquent que le niveau de concentration d'Escherichia coli (E. coli) n'est pas inquiétant pour la santé.

Date: Dimanche 2 août 2025

Heure : 11h h à 15h

Lieu: 1020 Rue Principale, Batiscan, QC G0X 1A0

Pour confirmer votre présence et pour demande d'entrevue :

Coralie Massey-Cantin

Conseillère en développement philanthropique

Fondation Rivières

514-272-2666, poste 305

[email protected]

