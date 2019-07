Ernst & Young sélectionne Peter Brereton, chef de la direction de Tecsys comme finaliste du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY®2019

Généralement considéré comme un des prix les plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY® rend hommage aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises à forte croissance qui transforment leurs industries tout en excellant dans des domaines comme l'innovation, le rendement financier et leur engagement personnel envers leur entreprise et leur communauté. M. Brereton a été retenu comme finaliste par un jury indépendant qui a jugé qu'il ressortait parmi les candidats de 2019.

« Au nom de toute l'équipe de Tecsys, c'est un honneur d'être nommé finaliste de ce Grand Prix, a déclaré M. Brereton. « Bien des choses ont changé dans la technologie de la chaîne d'approvisionnement depuis que je me suis joins à Tecsys, dès sa création avec mon frère il y a plus de 35 ans, mais il y a une constante indéniable : les employés de Tecsys, dont certains sont là depuis le tout début, sont essentiels à sa réussite. Équiper de bonnes entreprises pour qu'elles excellent est une source de fierté que je partage avec notre incroyable équipe en Amérique du Nord et outre-mer, et cette nomination est un honneur que je partage avec eux. »

M. Brereton a tout d'abord dirigé le développement de logiciel, la gestion du produit, les ventes et la commercialisation de l'entreprise. En 1998, il a été nommé chef de la direction et c'est en grande partie à lui que nous devons le premier appel public à l'épargne de Tecsys. Il a repositionné Tecsys dans l'industrie de la chaîne d'approvisionnement, et tiré profit des points forts de l'entreprise dans la technologie et l'expertise dans la chaîne d'approvisionnement pour réaliser une importante croissance et faire de Tecsys un chef de file dans son secteur.

Sous la direction de M. Brereton, Tecsys est devenue un fournisseur mondial de technologie d'exécution de la chaîne d'approvisionnement. Petites, moyennes et grandes entreprises des secteurs de la santé, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, de la distribution à fort volume pour la vente au détail et en gros, confient leurs chaînes d'approvisionnement à Tecsys. En Amérique du Nord, l'entreprise est le chef de file des solutions de chaîne d'approvisionnement des systèmes de santé et hospitaliers.

Depuis 26 ans, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY reconnaît les réalisations des entrepreneurs émérites du Canada. Ce programme s'est étendu pour honorer les chefs d'entreprise dans plus de 145 villes et 60 pays à travers le monde. Les noms des lauréats régionaux sont admissibles au Grand Prix national de l'Entrepreneur de l'année. Les lauréats nationaux de plusieurs catégories, ainsi que celui du finaliste du Grand Prix national de l'Entrepreneur de l'année, seront annoncés au gala de l'Entrepreneur national de l'année à Palm Springs, Californie, le 16 novembre 2019. La remise des prix est le point culminant du Forum sur la croissance stratégique®, le plus prestigieux rassemblement national d'entreprises à forte croissance, chefs de file de leur marché. Le lauréat du Grand Prix national de l'Entrepreneur de l'année entrera alors en lice pour le concours du Grand Prix de l'Entrepreneurs d'EY ™ qui aura lieu à Monaco en juin 2020.

