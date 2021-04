Éric Girard songe à légiférer contre la surchauffe immobilière - « Il est temps d'agir pour rattraper le temps perdu » - Andrés Fontecilla

MONTRÉAL, le 23 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la ministre de l'Habitation et le ministre des Finances se contredisent quant aux solutions à apporter pour lutter contre la surchauffe immobilière, le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, appelle le premier ministre François Legault à agir une fois pour toutes et à légiférer pour mieux protéger les acheteurs de la fièvre immobilière.

« Face au problème de la surchauffe immobilière, le gouvernement de la CAQ dit une chose et son contraire. D'un côté, la ministre de l'Habitation s'entête depuis des semaines à nier l'existence d'une crise et refuse d'agir, et de l'autre, le ministre des Finances parle de "bombe à retardement" et songe maintenant à légiférer pour freiner la fièvre immobilière actuelle. Il serait temps que le premier ministre clarifie une fois pour toutes la position de son gouvernement sur cette crise et qu'il agisse pour rattraper le temps perdu », martèle M. Fontecilla.

Le député de Laurier-Dorion, qui salue l'ouverture du ministre Éric Girard à mettre en place les mesures proposées par Québec solidaire au cours des dernières semaines pour lutter contre la surchauffe immobilière, appelle la ministre Andrée Laforest à collaborer avec son collègue et à déposer rapidement un plan pour protéger les acheteurs québécois de la fièvre immobilière.

« Au lieu d'appeler ses amis courtiers pour se faire conseiller, la ministre Laforest devrait écouter les nombreuses voix qui s'élèvent sur le terrain et qui la pressent d'agir en matière de logement et d'habitation avant qu'il ne soit trop tard, à commencer par la Communauté métropolitaine de Montréal et les 82 municipalités qu'elle représente, qui l'ont interpellée hier. La ministre doit s'asseoir à table avec son collègue des Finances et mettre au point un plan rapidement pour protéger les Québécois de la frénésie qui s'est emparée du marché immobilier », conclut Andrés Fontecilla.

Rappelons que Québec solidaire propose:

D'obliger la divulgation des promesses d'achat simultanées sur une même propriété afin de rendre transparentes les surenchères

De rendre les inspections obligatoires

D'interdire le renoncement à la garantie légale lors de l'achat d'une propriété, sauf en cas de succession.

