Éric Doyon se joint à Partenaires Walter Capital à titre d'associé directeur

L'équipe en expansion accueille également deux nouveaux conseillers aux investissements

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Partenaires Walter Capital (« Walter Capital ») est fière d'annoncer l'arrivée d'Éric Doyon, qui se joint à la société de placements privés à titre d'associé directeur. M. Doyon possède plus de 25 ans d'expérience acquise dans le secteur de la petite et moyenne entreprise, où il a agi comme dirigeant, investisseur ou banquier d'affaires.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Éric dans notre équipe, un acteur du milieu de l'investissement reconnu pour sa grande expérience opérationnelle et en placements privés, explique Éric Phaneuf, associé directeur et président, Partenaires Walter Capital. Fort de son expérience et des nombreux investissements à succès qu'il a effectués au cours des dernières années, il s'ajoute à la solide équipe que nous avons bâtie depuis notre fondation en 2015. »

Au sein de l'équipe de Walter Capital, M. Doyon mettra à contribution ses vastes compétences en placements privés, en gestion et en planification stratégique de même que son réseau étendu au sein de la communauté des affaires pour conclure des partenariats avec des entreprises prometteuses et les accompagner dans leur croissance.

L'équipe de Walter Capital est notamment composée de dirigeants d'expérience qui, dans leur rôle d'investisseur, travaillent de près et sont impliqués auprès des entrepreneurs. « J'ai choisi de me joindre à Walter Capital parce que nous partageons les mêmes valeurs et la même vision de l'investissement, renchérit Éric Doyon, associé directeur, Partenaires Walter Capital. Cette approche de partenariat, que je privilégie tout autant pour créer de la valeur, a d'ailleurs contribué à la réalisation de huit investissements déjà à leur actif. C'est avec enthousiasme que je vais poursuivre, avec l'équipe, le déploiement des 250 millions $ alloués à cette stratégie. »

Avant de joindre Partenaires Walter Capital, M. Doyon a été associé directeur d'Entrepreneur Capital, une société de placements privés spécialisée dans le rachat de positions de contrôle de moyennes entreprises. M. Doyon y a été impliqué dans une douzaine de transactions d'achat, de vente ou de recapitalisation d'entreprises, pour une valeur qui excède 300 millions de dollars. Son passage comme dirigeant d'entreprise s'était amorcé chez Europe's Best et chez Coalision, dans les fonctions de vice-président principal et chef de la direction financière. Il avait auparavant joint PwC Corporate Finance où il a conseillé de nombreux entrepreneurs en contexte transactionnel. M. Doyon a débuté sa carrière dans le groupe de placements privés de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d'abord comme analyste puis comme directeur de portefeuille.

Partenaires Walter Capital accueille également deux nouveaux conseillers aux investissements, qui supporteront l'équipe dans l'analyse d'acquisitions potentielles et la vérification diligente, en plus du suivi et du soutien auprès des entreprises en portefeuille. Ces nouveaux membres sont Alexandre Lucas, qui a œuvré auparavant chez Desjardins Marché des capitaux et à la Banque Nationale Marchés financiers, ainsi qu'Alexandre Bilodeau, qui était jusqu'à récemment chez KPMG au terme d'une carrière d'athlète en ski acrobatique où il a notamment remporté deux médailles d'or olympiques.

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie de la Société financière Walter et du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. Établie à Montréal, l'entreprise bénéficie d'un solide réseau international.

SOURCE Partenaires Walter Capital

Renseignements: Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, strategie@amelieplante.com