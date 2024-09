MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - MARTINS Industries (« MARTINS »), un fabricant et fournisseur mondial de premier plan d'équipements et de fournitures pour les pneus et les roues, dont le siège social est à Farnham, au Québec, annonce l'arrivée de Partenaires Walter Capital comme actionnaire important dans l'entreprise. La transaction vise à soutenir MARTINS dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance internationale par acquisition pour consolider sa position de chef de file de son secteur d'activité.

Logo Partenaires Walter Capital (Groupe CNW/Partenaires Walter Capital)

« Avec l'arrivée de Partenaires Walter Capital, nous pouvons compter sur un partenaire de choix qui nous permettra d'accélérer la mise en œuvre de notre plan de croissance par acquisition, principalement en Amérique du Nord et en Europe, explique Martin Dépelteau, président de MARTINS Industries. À l'heure où plusieurs entreprises sont aux prises avec des enjeux de relève, nous serons bien positionnés pour explorer et saisir les occasions d'acquisition. »

« Nous avons été impressionnés par le dynamisme, l'ambition et la motivation de l'équipe de direction, qui fait d'ailleurs partie de l'actionnariat de l'entreprise et a aussi hâte que nous de continuer à faire progresser MARTINS Industries, ajoute Eric Doyon, associé-directeur chez Partenaires Walter Capital. En combinant son vaste réseau de distribution mondial, son expérience passée à intégrer des acquisitions avec succès et notre arrivée comme partenaire stratégique, tous les éléments sont en place chez MARTINS Industries pour élargir sa gamme de produits et poursuivre son expansion internationale. »

Depuis sa fondation en 2002, MARTINS a connu une croissance soutenue, d'abord de façon organique puis par des acquisitions stratégiques, comme celles de Magnum+ au Canada en 2019 et de Checkpoint en Angleterre en 2022. MARTINS offre une plateforme de choix pour des acquisitions, grâce à sa capacité de réussir les intégrations de façon harmonieuse, comme ce fut le cas avec Checkpoint où un dirigeant a même joint l'actionnariat et le comité de direction de MARTINS.

MARTINS rayonne mondialement grâce à un réseau de distribution qui couvre le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Moyen-Orient et l'Europe, avec des employés situés des deux côtés de l'océan Atlantique.

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. Établie à Montréal, l'entreprise bénéficie d'un solide réseau international. www.waltercapital.ca

À propos de Martins Industries

MARTINS est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'équipement pour pneus et roues. Réputée pour l'innovation et la qualité, MARTINS propose une large gamme de produits, notamment des palettes et des fournitures pour pneus, des cages de gonflage de pneus, des billes d'équilibrage Magnum+, des indicateurs d'écrous de roue Checkpoint et des équipements de manutention et de gonflage de pneus. Son expertise et son dévouement font de MARTINS un partenaire de confiance dans l'industrie. www.martinsindustries.com

SOURCE Partenaires Walter Capital

Pour information : Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, [email protected]