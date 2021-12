Éric Caire est nommé ministre de la Cybersécurité et du Numérique

QUÉBEC, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a annoncé la nomination du député de La Peltrie, Éric Caire, au poste de ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

Rappelons que le projet de loi sur la création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique a été adopté à l'unanimité le 2 décembre dernier et que celui-ci entrera en activité le 1er janvier 2022.

« Je suis très fier d'annoncer la nomination d'Éric Caire comme ministre qui sera chargé de protéger l'État des cyberattaques et de protéger les données des Québécois et du gouvernement. Il est indispensable de nos jours que l'État soit à l'avant-garde en matière de cybersécurité et de numérique. On a besoin d'améliorer nos systèmes de données pour avoir des organisations plus efficaces, mieux gérées, plus agiles et pour simplifier la vie des Québécois. Avec Éric Caire à ce poste, j'ai pleinement confiance que le gouvernement du Québec sera un leader dans le domaine. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je tiens à remercier chaleureusement notre premier ministre pour la confiance qu'il me témoigne. Le Québec devient le tout premier gouvernement au Canada à instituer un ministère entièrement consacré à la cybersécurité et au numérique. C'est donc un double honneur pour moi d'être le premier à assumer ces fonctions et à poser les pierres d'assises pour accélérer la transformation numérique de notre gouvernement. Nous pourrons compter sur une expertise et un engagement déjà reconnus de la part de nos équipes qui composeront le nouveau ministère. Cela nous permettra d'assurer une protection accrue des données des citoyens du Québec ainsi que d'envisager avec positivisme la réalisation des mandats qui nous seront confiés. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

