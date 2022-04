MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Québecor accueille favorablement le dépôt du projet de loi intitulé Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada. Ce projet de loi, déposé par le ministre du Patrimoine canadien, est l'aboutissement des nombreuses représentations effectuées par Québecor et par plusieurs autres organisations et associations médiatiques canadiennes. Il vise à encadrer les négociations entre les géants du Web et les médias d'information afin d'établir une compensation juste et équitable pour l'utilisation des contenus de ces derniers.

Pour assurer la pérennité et la vitalité de l'industrie, Québecor a toujours défendu avec ferveur l'importance d'inclure dans ce projet de loi les contenus originaux provenant des différentes plateformes.

L'implantation d'un régime de rémunération est nécessaire considérant la position dominante des géants du Web. Ces plateformes profitent des contenus produits par les entreprises de nouvelles canadiennes qui génèrent une part importante des interactions sur leurs réseaux et qui doivent être équitablement rémunérées.

« À l'instar d'autres législatures souveraines, le gouvernement fédéral intervient sur l'importance de protéger la propriété intellectuelle des médias d'information canadiens. Ce projet de loi reconnaît que l'exploitation et la diffusion de contenus d'information sans rémunération par les plateformes étrangères sont inéquitables et préjudiciables à la collectivité. Il faut maintenant établir une entente de rémunération à la hauteur de la qualité des nouvelles que nous produisons. Pour assurer une saine, pérenne et solide démocratie, l'information est primordiale et constitue un pilier pour la maintenir dans un environnement devenu précarisé par l'éruption et la multiplication des réseaux sociaux », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor Média inc.

Renseignements: Québecor, 514-380-4572, [email protected]