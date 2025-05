Équilibre : un regard inédit sur la conciliation vie politique et vie familiale

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est fière de dévoiler Équilibre, un documentaire nous plongeant au cœur du quotidien de parlementaires qui ont concilié ou concilient encore un double mandat : celui de servir la population tout en étant parent.

À travers les témoignages authentiques de personnalités politiques d'hier à aujourd'hui, dont Pauline Marois, première femme à occuper le poste de première ministre du Québec, ce documentaire met en lumière les stratégies, les sacrifices et les constats entourant cette dualité. Maïté Blanchette Vézina, Kariane Bourassa, Madwa-Nika Cadet, Véronique Hivon, Gregory Kelley, Christine Labrie, Marilyne Picard, Marwah Rizqy, Lise Thériault, Karine Vallières et Sol Zanetti prennent aussi la parole et dressent un portrait humain et nuancé de leur réalité respective.

Équilibre propose également une perspective inspirante pour les générations montantes qui désirent faire leur entrée dans le milieu politique sans renoncer à leurs aspirations personnelles. En explorant les défis de la conciliation que requiert cet univers exigeant aux dessous parfois méconnus, le documentaire ouvre une réflexion collective essentielle.

« Je suis enthousiaste à l'idée que ce documentaire puisse être l'étincelle qui inspire l'engagement en politique de jeunes se demandant s'ils pourront jumeler famille et élections, s'ils pourront être présents à la fois pour leurs enfants et leurs concitoyens. Eh bien, la réponse est oui », a mentionné Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec.

La première diffusion du documentaire Équilibre aura lieu le mardi 20 mai à 20 h 30 sur le Canal de l'Assemblée nationale et sur les ondes de Savoir média dès le 3 juin.

Équilibre est une production entièrement réalisée par le studio de création de l'Assemblée nationale.

Annexe

Horaire de diffusion du documentaire Équilibre

Plateforme de diffusion Horaire Canal de l'Assemblée nationale du Québec Le mardi 20 mai, à 20 h 30 Rediffusion :

Les dimanches et lundis, à 19 h La programmation complète du Canal est disponible sur le site Web de l'Assemblée nationale. Chaîne YouTube de l'Assemblée nationale du Québec Dès le mercredi 21 mai, à 10 h Savoir média Le mardi 3 juin, à 15 h Rediffusion :

Le vendredi 6 juin, à 16 h

Le samedi 7 juin, à 17 h

Le dimanche 8 juin, à 9 h

Le lundi 9 juin, à 14 h

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Noémie Laliberté, Conseillère en communication, Téléphone : 367 995-8753, Courriel : [email protected]