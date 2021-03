Équilibre écologique et préservation du parc-nature Michel-Chartrand - Mise en place d'une table de concertation

LONGUEUIL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Longueuil annonce la mise en place d'une table de concertation qui aura pour objectif de proposer des solutions pour le maintien de l'équilibre écologique et la préservation du parc-nature Michel-Chartrand. Depuis plusieurs années, le parc est aux prises avec des problématiques liées notamment à la surpopulation des cerfs de Virginie, aux effets néfastes de l'agrile du frêne et aux pressions liées à une fréquentation accrue de ses milieux naturels.

Des intervenants et des experts de différents domaines, de même que des représentants de la communauté se verront confier le mandat de recommander à la Ville des mesures durables pour la protection des milieux écologiques du parc, incluant la gestion de la faune et la régénération de la végétation. Les Longueuilloises et Longueuillois étant sensibles aux décisions prises en ce sens, des mécanismes d'information et de dialogue avec la population seront mis de l'avant afin de les faire participer aux réflexions de la table de concertation.

Les recommandations qui le requièrent seront soumises aux autorités compétentes, incluant le Comité d'éthique de l'utilisation des animaux de l'Université de Montréal et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour ce qui est de la gestion de la population des cerfs de Virginie. Les problématiques de gestion de la faune n'étant pas de compétence municipale et affectant de nombreuses villes du Grand Montréal, la Ville de Longueuil compte sur l'expertise de ces instances pour s'assurer que les approches à privilégier s'appuient sur des principes éthiques et scientifiques reconnus.

La Table de concertation sera mise en place en mai 2021 et sera facilitée par un modérateur indépendant. Il est attendu qu'elle émette ses recommandations avant la fin de l'automne 2021.

