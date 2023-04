Épisode de verglas - Montréal passe en mode rétablissement et fait son bilan de la situation

MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - À la suite de l'épisode de verglas, qui a débuté le 5 avril sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et qui a privé d'électricité des dizaines de milliers de foyers, Montréal annonce le passage en mode rétablissement de son Plan de sécurité civile (PSCAM) et fait son bilan de la situation.

« Montréal a été durement touchée par cet épisode de verglas qui a frappé la région métropolitaine et de très nombreuses citoyennes et citoyens ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Il s'agit d'une situation qui nous rappelle, plus que jamais, les impacts des changements climatiques sur nos milieux de vie et le rôle névralgique des villes dans des contextes d'urgence récurrents. En ce sens, je tiens à souligner le travail extraordinaire des plus de 500 équipes de Montréal qui ont été déployées sur le terrain, soit l'équivalent de près de 1 000 employés, et ce, 24 heures sur 24 dans la majorité des secteurs, pour veiller à la sécurité de la population, favoriser la fluidité des déplacements et soutenir les opérations de rétablissement de l'électricité. Bien que Montréal se relève de crise, nous continuons d'accompagner les personnes qui sont toujours dans le besoin à l'heure actuelle. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à communiquer avec le 311 pour recevoir l'aide nécessaire », a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

« Bien que nous ayons pris la décision de faire passer le Plan de sécurité civile (PSCAM) du mode Intervention au mode Rétablissement, nous poursuivons notre étroite collaboration avec l'ensemble de nos partenaires pour assurer une coordination optimale de nos actions auprès de la population. Notre travail est encore loin d'être terminé, car plusieurs foyers sont toujours privés d'électricité. Nous maintiendrons le cap tant et aussi longtemps que la situation l'exige. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos pompiers(ères) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et les policiers(ères) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ainsi que nos partenaires, la Croix-Rouge et Urgences-santé, qui nous accompagnent depuis le début dans le cadre de nos opérations », a ajouté Richard Liebmann, coordonnateur de la sécurité civile et directeur du Service de sécurité incendie de Montréal.

La Ville de Montréal tient à remercier les arrondissements et les villes liées ainsi que la Croix-Rouge pour leur soutien indéfectible, qui a notamment permis d'offrir les 8 centres d'hébergement temporaires destinés aux personnes privées d'électricité.

Depuis le 5 avril, tous les partenaires travaillent avec acharnement à rétablir la situation et à intervenir auprès de la population.

Centre d'hébergement d'urgence

Du 6 au 11 avril, 346 personnes, dont 160 familles, ont fréquenté les 8 centres d'hébergement d'urgence mis sur pied par Montréal en partenariat avec la Croix-Rouge afin de se réchauffer, recharger leurs appareils mobiles, obtenir divers services et y passer la nuit.

Arbres et branches tombés

Au total, le 311 a enregistré plus de 900 demandes pour rapporter des arbres tombés et plus de 4 500 requêtes pour des branches tombées. Un bilan important, mais qui demeure nettement sous-évalué considérant qu'il n'inclut pas les données spécifiques aux parcs montréalais.

Porte-à-porte

Depuis le 7 avril, le porte-à-porte effectué par des représentants du SPVM et du SIM afin d'informer les citoyennes et les citoyens privés de courant de la mise en place de centres d'hébergement temporaires et de rappeler les consignes de sécurité (monoxyde de carbone, génératrices, etc.) aura permis de visiter près de 6 500 portes dans les secteurs les plus affectés par la panne électrique.

