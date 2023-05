Épisode de canicule - Montréal agit proactivement en déployant des initiatives en prévision de la canicule

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - En prévision des températures élevées prévues au courant des prochains jours sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, Montréal fait preuve de proactivité en déployant quelques initiatives pour assurer la sécurité et favoriser le bien-être de la population.

Bien que les indicateurs ne nécessitent pas l'activation du Plan particulier d'intervention - chaleurs extrêmes de l'agglomération, le Centre de sécurité civile de Montréal a recommandé aux arrondissements et aux villes liées d'élargir leur offre de service en matière de jeux d'eau et d'installations climatisées. La population montréalaise est donc invitée à consulter le site montreal.ca afin d'avoir accès à une carte intéractive, mise à jour en continu, qui lui permettra d'identifier rapidement les haltes fraîcheur mises à sa disposition ainsi que leurs heures d'ouverture respectives.



Montréal encourage aussi la population à profiter pleinement de la fraîcheur de ses nombreux coins nature tels que parcs de quartier, parcs-nature et grands parcs.

Dans un souci constant de veiller sur ses populations plus vulnérables, le Centre de sécurité civile de Montréal fournira des bouteilles d'eau à une dizaine d'organismes communautaires en travail de rue afin que celles-ci les distribuent aux personnes vulnérables de l'espace public.

Montréal procèdera également à la distribution de bouteilles d'eau auprès d'organismes communautaires œuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance, ce qui permettra à ces derniers de répondre à leurs besoins d'approvisionnement pour une durée de 3 jours.

En ce sens, Montréal invite tous les citoyennes et les citoyens à faire preuve de solidarité et de bienveillance envers leur entourage, notamment en se familiarisant avec les conseils de prévention et les symptômes à surveiller dans un contexte de canicule.

Rappelons que le Plan particulier d'intervention - Chaleur extrême du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) est activé quand les critères préétablis par la Direction régionale de santé publique sont rencontrés, soit lorsque la moyenne pondérée des températures prévues sur trois jours est égale ou supérieure à 33 °C et que les nuits sont égales ou supérieures 20 °C, ou lorsque la température la nuit est supérieure à 25 °C pendant deux nuits consécutives.

Au quotidien, par le biais du Centre de sécurité civile de Montréal, l'agglomération travaille de concert avec ses partenaires pour assurer une vigie en continue des indicateurs météorologiques et est prête à déployer, au besoin, différentes opérations auprès de la population.

