TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage de la TD révèle que, bien que de nombreux jeunes canadiens souhaitent faire croître leur patrimoine, plusieurs passent à côté des possibilités de rendement offertes par leur compte d'épargne libre d'impôt (CELI). Selon le sondage, 4 Canadiens sur 10 (41 %) des générations Z et Y (milléniaux) reconnaissent ne pas investir les sommes détenues dans leur CELI.

Même si 65 % des Canadiens sondés possèdent un CELI, 39 % d'entre eux n'investissent pas les fonds qu'ils y déposent - une proportion qui grimpe à 41 % chez les membres de la génération Z et les milléniaux. Les principales raisons évoquées par ces deux générations pour ne pas investir leur CELI sont :

vouloir que les fonds demeurent facilement accessibles (27 %);





estimer ne pas avoir suffisamment épargné pour investir (22 %);





ne pas savoir quels produits de placement choisir (22 %);





ne pas avoir confiance en leurs connaissances en matière de placement (19 %).

« Beaucoup de Canadiens comprennent la valeur de l'épargne, mais moins nombreux sont ceux qui saisissent l'importance d'investir les sommes de leur CELI, explique Pat Giles, vice-président, parcours Épargne et placements à la TD. Se contenter de placer de l'argent dans un CELI limite son potentiel et, dans certains cas, peut même entraîner des pénalités de cotisation si on utilise le CELI comme un compte d'épargne normal. Même de petits dépôts réguliers peuvent aider les Canadiens à tirer pleinement parti des avantages fiscaux de leur CELI. »

Le sondage révèle également que les Canadiens de la génération Z manquent davantage de confiance que les générations précédentes en matière d'investissement, même s'ils possèdent déjà un CELI :

Les membres de la génération Z sont plus nombreux à avoir ouvert un CELI parce qu'il leur semblait s'agir d'une première étape simple (40 %, comparativement à 30 % des autres Canadiens), et bon nombre d'entre eux prévoient d'investir d'ici un an (25 % de la génération Z contre 17 % des milléniaux).





Néanmoins, deux Canadiens sur cinq (40 %) issus de la génération Z disent ne pas savoir quand cotiser à un CELI plutôt qu'à un REER, et un sur trois (32 %) doute d'avoir choisi le bon type de compte pour atteindre ses objectifs financiers.





Parmi les membres de la génération Z qui n'ont pas encore de CELI, près des trois quarts (74 %) citent le manque de connaissances comme un obstacle - un taux bien supérieur à la moyenne nationale de 52 %. Par ailleurs, 35 % ne savent pas vraiment par où commencer, 25 % ont une compréhension limitée des avantages du CELI, et 16 % pensent que l'investissement est trop compliqué.

« Prendre le temps de discuter avec un professionnel des finances peut aider les jeunes Canadiens à élaborer un plan de placement adapté à leurs objectifs et à renforcer leur confiance en l'avenir, ajoute Pat Giles. Aucun montant n'est trop petit pour commencer à investir. Plus tôt on s'y met, plus on développe des habitudes durables qui permettent à l'argent de fructifier au fil du temps. Le CELI peut être un outil puissant pour y parvenir. »

