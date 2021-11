Une nouvelle étude de KPMG au Canada révèle que 63 % des Canadiens sont prêts à modifier leur ADN, tandis que 54 % d'entre eux craignent de voir les humains perdre le contrôle au profit de l'intelligence artificielle et des robots

MONTREAL, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Une espérance de vie de plus de 100 ans, des voitures volantes, des réfrigérateurs qui indiquent quoi manger du point de vue nutritionnel et des robots comme collègues : voilà des concepts qui pourraient devenir réalité dans 20 ans, selon un nouveau rapport de KPMG au Canada.

Intitulé 20 prédictions pour les 20 prochaines années, ce rapport analyse les nouvelles tendances de l'heure et présente une vision précise de ce que l'avenir pourrait nous réserver. De plus, il fait état de la vitesse fulgurante des progrès scientifiques et technologiques, lesquels donneront lieu à un monde profondément différent dans deux décennies.

« La science-fiction se rapproche grandement de la réalité grâce aux progrès technologiques rapides », affirme Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur, région du Québec, KPMG Canada. « La technologie amène une redéfinition de tous les secteurs et de chaque aspect de notre quotidien, ce qui améliorera notre santé et celle de la planète. »

Le rapport prédit que les 20 prochaines années seront caractérisées par une société hautement connectée grâce à des réseaux ultrarapides et à l'intelligence artificielle. « Les données sont en train de devenir plus précieuses que le pétrole », soutient M. Lacoste Bienvenue. « Avant la pandémie, les entreprises recueillaient des données relatives à la plupart des aspects de nos vies afin d'offrir des produits et services plus personnalisés et de qualité supérieure. Des données sur nos déplacements (cartes), nos opinions (réseaux sociaux), nos relations (applications de rencontre), nos préférences cinématographiques (plateformes de diffusion en continu) et nos achats (détaillants en ligne). »

« L'expansion du numérique au cours de la pandémie a accéléré cette tendance et a permis de dégager des besoins et des avantages, en particulier dans le domaine de la santé. La technologie prêt-à-porter qui mesure notre fréquence cardiaque et nous encourage à faire de l'exercice est assurément bénéfique. Toutefois, la prochaine étape consistera à insérer ces dispositifs sous la peau afin d'obtenir en temps réel des données qui nous alerteront de l'apparition de problèmes de santé, entraînant par le fait même l'allongement de la durée de vie et l'amélioration du bien-être mental de façon considérable. »

Un récent sondage de KPMG au Canada révèle que pas moins de 78 % des Canadiens croient que « tout est possible » dans un avenir proche. Plus de la moitié des personnes sondées (54 %) estiment que ce serait « formidable » que leur véhicule se conduise tout seul et les amène là où ils le veulent, et 45 % s'attendent à ce que les voitures puissent bientôt voler. Plus de trois personnes sur cinq (63 %) soutiennent les progrès de la médecine, y compris la modification de leur ADN, s'ils peuvent permettre de prévenir le cancer, la démence ou d'autres maladies, et 67 % croient que les centenaires deviendront la norme dans 20 ans. Plus de 90 % des gens affirment qu'il faut se doter d'un système économique circulaire dans lequel rien ne serait gaspillé. Qui plus est, 83 % des répondants se disent préoccupés par l'approvisionnement alimentaire futur compte tenu des conditions météorologiques extrêmes, de la pollution et de la perte de terres agricoles. Moins du tiers des Canadiens (33 %) seraient prêts à manger de la viande créée en laboratoire.

« Il n'y a plus de limites », déclare Dominic Jaar, Associé et leader régional, Services-conseils Management, KPMG Canada. « En seulement quelques mois, la pandémie de COVID-19 a transformé nos habitudes de vie, de travail, de consommation et de jeu du tout au tout, et a influencé nos perceptions de la technologie, nous montrant qu'elle pouvait contribuer au bien collectif. Or, les changements observés au cours de la dernière année et demie paraîtront insignifiants en comparaison avec ce qui nous attend. »

Les organisations canadiennes ont l'occasion de jouer un rôle clé dans le façonnement de l'avenir. Les entreprises, les gouvernements, les organismes de réglementation, les hôpitaux et les écoles devront se transformer radicalement afin de s'adapter à un monde en rapide évolution. Pas moins de 84 % des Canadiens pensent que la transition qui se déroulera au cours des 20 prochaines années « s'avérera difficile et exigera du leadership, de la créativité ainsi qu'une forte dose de gros bon sens et d'investissement ». Plus des deux tiers des personnes sondées (69 %) se disent très ou quelque peu inquiètes de ce qui les attend dans les 20 prochaines années. Plus de la moitié des répondants (54 %) craignent de voir les humains perdre le contrôle au profit de l'intelligence artificielle et des robots, et 89 % d'entre eux espèrent que leur vie privée et leurs libertés ne seront pas sacrifiées.

« Ces nouvelles technologies entraîneront le besoin accru de mettre en place des balises au chapitre de la protection des données et de la vie privée ainsi que de l'éthique », indique Sylvia Klasovec Kingsmill, associée et leader nationale, Confidentialité et protection des données, KPMG, qui a récemment été nommée au poste de leader mondiale, Confidentialité informatique. « Pour obtenir le soutien et la confiance du public, les pouvoirs publics, les entreprises et les organismes de réglementation devront élaborer des règles, des processus et des mécanismes rigoureux afin de prévenir les abus et de servir au mieux l'intérêt public. L'élaboration de telles mesures devra se faire en parallèle avec les progrès technologiques. »

« Les dirigeants d'entreprise sont souvent contraints de se concentrer sur des objectifs à court terme. Ce rapport vise donc à faciliter le dialogue entre les dirigeants canadiens et à favoriser un remue-méninges sans frontière qui sera essentiel pour faire face aux défis de l'avenir », ajoute M. Jaar. KPMG se joint à l'Innovation Economy Council (IEC) à titre de première entreprise partenaire afin de collaborer à des projets de recherche qui favoriseront la croissance et la prospérité du Canada. L'IEC est une initiative menée par une dizaine d'instituts et d'organisations du Canada, notamment MaRS, CCRM et DMZ.

« L'écosystème canadien de l'innovation n'a jamais été aussi dynamique et prometteur. Nous devons protéger et nourrir l'inventivité et la créativité qui définiront et renforceront notre avenir », soutient M. Jaar.

Selon le plus récent rapport mondial Perspective des chefs de la direction de KPMG, les chefs de la direction canadiens, plus que leurs pairs dans tout autre grand pays, considèrent les perturbations technologiques davantage comme une occasion que comme une menace (91 % contre 76 % à l'échelle mondiale). Ils affirment perturber activement leur secteur plutôt que d'attendre que les perturbations viennent de la concurrence (86 % contre 72 % à l'échelle mondiale). Ceux qui soutiennent perturber leur industrie sont plus nombreux que l'année dernière, soit une hausse de 26 points.

En outre, plus de quatre chefs de la direction canadiens sur cinq (83 %) ont déclaré qu'ils « doivent réaffecter leurs investissements plus rapidement pour saisir les occasions qu'offre le numérique et se défaire des activités rendues désuètes dans le monde numérique », comparativement à 78 % à l'échelle mondiale.

Près du tiers (31 %) des dirigeants canadiens sont d'avis qu'il faut accorder la priorité absolue à la numérisation et à la connectivité de leur entreprise pour générer une croissance (par rapport à 26 % à l'échelle mondiale), et 68 % d'entre eux investissent une plus grande partie de leur capital dans l'achat de nouvelles technologies (par rapport à 60 % à l'échelle mondiale).

Sondage auprès des Canadiens sur ce que nous réserve l'avenir

Fortement d'accord ou

plutôt d'accord avec les

énoncés suivants : Échelle

nationale B.C. AB SK et

MB ON QC Canada

atlantique Tout est possible. Il n'y a

plus de limites. 78% 79% 77% 86% 79% 72% 83% Je pense que ce serait

formidable si mon

véhicule se conduisait

tout seul et m'amenait là

où je le voulais dans

l'avenir. 54% 60% 50% 28% 57% 52% 44% Les voitures volantes ne

seront plus seulement

dans les dessins animés.

Elles seront bien réelles. 45% 47% 43% 44% 45% 45% 41% Je serais disposé(e) à

modifier mon ADN pour

éviter le cancer, la

démence et d'autres

maladies 63% 69% 59% 63% 63% 61% 63% Je pense que les progrès

de la médecine

permettront aux

Canadiens de vivre

jusqu'à plus de 100 ans. 67% 70% 67% 58% 67% 71% 56% Nous devons nous doter

d'un système économique

circulaire dans lequel rien

ne serait gaspillé 90% 91% 85% 91% 90% 92% 92% Avec les phénomènes

météorologiques

extrêmes, la pollution et

la réduction des terres

agricoles, je m'inquiète

de notre capacité à nous

approvisionner en

produits alimentaires 83% 81% 77% 81% 85% 83% 90% Je suis prêt(e) à manger

de la viande créée en

laboratoire 33% 39% 23% 33% 35% 32% 31% La transition au cours des

20 prochaines années

s'avérera difficile et

exigera du leadership, de

la créativité ainsi qu'une

forte dose de gros bon

sens et d'investissement. 84% 86% 81% 79% 84% 84% 88% Je suis très ou quelque

peu inquiet(ète) de ce qui

m'attend dans les 20

prochaines années 69% 70% 69% 63% 71% 66% 75% Je crains que les humains

ne perdent le contrôle au

profit de l'intelligence

artificielle et des robots 54% 52% 55% 58% 54% 56% 49% J'espère que nous ne

sacrifierons pas notre vie

privée et nos libertés 89% 88% 90% 81% 88% 89% 95% Je crains que dans

20 ans, mon emploi

n'existe plus. Mon travail

sera sans doute fait par

un robot ou grâce à

l'intelligence artificielle 43% 50% 38% 40% 47% 35% 44% Je suis emballé(e) par

toutes les avancées

technologiques des

sciences médicales 87% 86% 87% 84% 87% 89% 78% La science-fiction se

rapproche de plus

en plus de la réalité. 79% 81% 85% 81% 78% 75% 85% Je m'embarquerais dans

une navette spatiale pour

m'envoler vers la lune si

le voyage coûtait la

même chose qu'un vol

pour l'Australie 39% 43% 47% 36% 41% 34% 32% Le Canada doit investir

beaucoup plus dans les

technologies ayant pour

objectif de ralentir les

changements climatiques 84% 85% 73% 70% 83% 92% 81%

Fortement d'accord ou

plutôt d'accord avec les

énoncés suivants : Échelle

nationale H F 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Tout est possible. Il n'y a

plus de limites. 78% 77% 78% 79% 76% 81% 75% 76% 79% Je pense que ce serait

formidable si mon

véhicule se conduisait

tout seul et m'amenait là

où je le voulais dans

l'avenir. 54% 55% 52% 70% 64% 63% 53% 43% 40% Les voitures volantes ne

seront plus seulement

dans les dessins animés.

Elles seront bien réelles. 45% 46% 44% 43% 46% 49% 48% 45% 40% Je serais disposé(e) à

modifier mon ADN pour

éviter le cancer, la

démence et d'autres

maladies 63% 66% 60% 66% 62% 58% 68% 64% 61% Je pense que les progrès

de la médecine

permettront aux

Canadiens de vivre

jusqu'à plus de 100 ans. 67% 67% 68% 62% 67% 62% 68% 70% 72% Nous devons nous doter

d'un système économique

circulaire dans lequel rien

ne serait gaspillé 90% 88% 92% 83% 84% 88% 92% 93% 96% Avec les phénomènes

météorologiques

extrêmes, la pollution et

la réduction des terres

agricoles, je m'inquiète

de notre capacité à nous

approvisionner en

produits alimentaires 83% 76% 90% 78% 84% 78% 81% 87% 87% Je suis prêt(e) à manger

de la viande créée en

laboratoire 33% 38% 29% 44% 55% 36% 32% 20% 22% La transition au cours des

20 prochaines années

s'avérera difficile et

exigera du leadership, de

la créativité ainsi qu'une

forte dose de gros bon

sens et d'investissement. 84% 81% 87% 81% 78% 77% 82% 88% 93% Je suis très ou quelque

peu inquiet(ète) de ce qui

m'attend dans les 20

prochaines années 69% 64% 75% 68% 74% 72% 72% 69% 63% Je crains que les humains

ne perdent le contrôle au

profit de l'intelligence

artificielle et des robots 54% 52% 56% 51% 55% 52% 57% 54% 56% J'espère que nous ne

sacrifierons pas notre vie

privée et nos libertés 89% 87% 90% 82% 83% 80% 92% 92% 96% Je crains que dans

20 ans, mon emploi

n'existe plus. Mon travail

sera sans doute fait par

un robot ou grâce à

l'intelligence artificielle 43% 42% 44% 40% 53% 42% 42% 42% 41% Je suis emballé(e) par

toutes les avancées

technologiques des

sciences médicales 87% 87% 87% 83% 79% 86% 89% 91% 91% La science-fiction se

rapproche de plus en plus

de la réalité. 79% 79% 79% 73% 75% 77% 82% 80% 84% Je m'embarquerais dans

une navette spatiale pour

m'envoler vers la lune si

le voyage coûtait la

même chose qu'un vol

pour l'Australie 39% 48% 31% 49% 51% 44% 45% 29% 26% Le Canada doit investir

beaucoup plus dans les

technologies ayant pour

objectif de ralentir les

changements climatiques 84% 79% 88% 83% 83% 87% 79% 86% 84%

KPMG a sondé 1 002 Canadiens âgés de 18 ans et plus du 1er au 5 novembre en tirant parti du panel AskingCanadians de Delvinia et de sa plateforme de recherche en ligne Methodify.

