EnviroCompétences obtient un financement de 230K$ pour la valorisation des métiers et professions en demande du secteur de l'environnement

MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - EnviroCompétences reçoit un financement de 230 532$ du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, à la suite d'un appel de projets visant la promotion et la valorisation des métiers et des professions en demande.

Ce financement, accordé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale conjointement la Commission des partenaires du marché du travail, a pour objectif d'informer toute personne, jeunes, sans emploi, en réorientation de carrière et issues de l'immigration dans leurs orientations professionnelles vers des métiers et professions correspondant aux besoins du marché du travail, et ainsi pallier à la rareté de main-d'œuvre.

Cinq métiers de l'industrie de l'environnement offrant des perspectives d'emploi qui ont été sélectionnés :

Opérateur(-trice) technicien(ne) en traitement de l'eau,

Chauffeur(-euse) éboueur(-euse),

Opérateur(-trice) de centre de tri,

Technicien(ne) en restauration après sinistre,

Technicien(ne) en environnement.

L'attribution de ce financement s'inscrit dans la Stratégie globale de promotion et de valorisation des métiers et des professions, menée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Citations

« EnviroCompétences et son conseil d'administration sont très heureux de participer par le biais d'actions concrètes à la valorisation et la promotion des métiers en environnement. Ce programme permettra d'informer, de sensibiliser les jeunes et les groupes sous représentés dans le marché du travail, sur cinq métiers dans le secteur de l'environnement qui sont en demande. » souligne Dominique Dodier, Directrice Générale d'EnviroCompétences.

À propos d'EnviroCompétences

EnviroCompétences*, comité sectoriel de main d'œuvre de l'environnement (OSBL) unique en son genre, travaille en concertation avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement, afin d'accompagner et soutenir les entreprises et la main d'œuvre. En maintenant son rôle de chef de file, EnviroCompétences contribue stratégiquement au développement des compétences au travail. Par conséquent, l'organisme est aujourd'hui devenu un acteur incontournable du développement durable et de la filière de l'environnement.

www.envirocompetences.org | YouTube | LinkedIn | Facebook

* La Commission des partenaires du marché du travail contribue au financement des activités du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement.

SOURCE EnviroCompétences

Renseignements: Dominique Dodier, Directrice générale, EnviroCompétences, [email protected], 514-384-4999 poste 25; Juliette Lopez, Directrice communications et RP, EnviroCompétences, [email protected], 514-384-4999 poste 27

Liens connexes

www.envirocompetences.org