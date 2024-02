EnviroCompétences encourage les entreprises à adopter la circularité pour se démarquer dans un contexte concurrentiel

MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Dans un monde où la durabilité et la responsabilité environnementale occupent une place de plus en plus prépondérante, les entreprises sont confrontées à la nécessité de repenser leurs modèles d'affaires pour s'adapter aux enjeux actuels. Dans ce contexte, la circularité devient un impératif pour rester compétitif tout en répondant aux exigences croissantes des consommateurs et des régulateurs.

EnviroCompétences, conscient de ces défis, estime qu'il est impératif d'accompagner les entreprises dans leur transition vers plus de circularité afin de favoriser leur compétitivité. En effet, l'adoption de pratiques circulaires offre non seulement une réponse aux enjeux environnementaux, mais également une opportunité de se démarquer des concurrents.

Pour concrétiser cet engagement, EnviroCompétences propose une formation complète développée en collaboration avec le Centre de Transfert Technologique en Écologie Industrielle (CTTEI). Grâce au financement de la Commission des partenaires du marché du travail, cette formation vise à offrir aux entreprises les outils nécessaires pour repenser leurs modèles d'affaires et intégrer l'économie circulaire de manière pratique et interactive.

Cette formation incite à la remise en question et à la réflexion, encourageant chaque participant à diagnostiquer, identifier et se doter des compétences nécessaires pour amorcer une transition vers un modèle circulaire. L'approche pragmatique de la formation permet aux participants de travailler sur leurs propres modèles d'affaires, assurant une application concrète des concepts abordés.

L'un des arguments majeurs en faveur de cette formation est la possibilité de se démarquer des concurrents. En offrant des outils tangibles pour mettre en pratique l'économie circulaire, les participants quittent la formation avec des compétences directement applicables à leur environnement professionnel.

Par ailleurs, un argument supplémentaire de poids est la mise en avant d'une entreprise ayant déjà suivi avec succès ce parcours de formation. Cette entreprise servira de cas générique et concret, facilitant ainsi la compréhension des participants quant à la mise en œuvre des principes de circularité dans un contexte réel.

En outre, EnviroCompétences reconnaît l'investissement des participants en offrant un remboursement de salaire de 172 $ pour chaque individu ayant suivi la formation, rendant cette initiative encore plus accessible.

EnviroCompétences invite donc toutes les entreprises désireuses de se démarquer tout en contribuant à un avenir durable à rejoindre cette formation unique. Pour plus d'informations et pour s'inscrire, cliquez ici ou contactez notre chargée de projets à l'adresse suivante : [email protected] .

À propos d'EnviroCompétences :

Fondé en 1996, EnviroCompétences travaille en concertation avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement et intervient dans les domaines de la formation, du développement de l'emploi et de l'adaptation des ressources humaines, en plus de réaliser de nombreuses réflexions et actions pour bien comprendre l'évolution de la filière. Aujourd'hui, EnviroCompétences représente plus de 70 000 travailleurs et professionnels de l'environnement, plus de 10 000 employeurs gravitant autour de l'environnement et plus de 50 formations techniques et générales. C'est plus de 25 ans d'expertise qui s'est développée grâce à̀ la synergie avec tous les acteurs de la filière. Il s'agit de la courroie de transmission incontournable sur les réalités de l'emploi de la filière et leurs besoins de développement des compétences.

SOURCE EnviroCompétences

Renseignements: Charlotte Curt, Chargée de projets, EnviroCompétences