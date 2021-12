MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - EnviroCompétences dévoile son rapport exploratoire sur la transition verte, les changements climatiques et leurs impacts sur l'emploi et la formation de la main-d'œuvre lors d'un événement de concertation avec les acteurs du secteur.

Le 13 octobre dernier, EnviroCompétences, le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement, a organisé VERT DEMAIN - la grande rencontre sur la transition verte, les changements climatiques et leurs impacts sur l'emploi et la formation de la main-d'œuvre. Avec plus de 200 participants réunis en présentiel et en virtuel, le CSMO a posé les bases d'une réflexion essentielle autour du virage vert que prend le Québec et sa main-d'œuvre.

C'est lors de cette journée que le CSMO a dévoilé son rapport exploratoire sur la transition verte, les changements climatiques et leurs impacts sur l'emploi et la formation de la main-d'œuvre, qui met au jeu des pistes de solutions issues des travaux d'un comité d'experts, expertes visant à donner aux parties prenantes québécoises un élan pour relever le défi de la transition verte de la main-d'œuvre

Durant la journée, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé confier le mandat à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) d'élaborer un diagnostic pour identifier les métiers et les compétences nécessaires à la transition verte. Un espace de concertation et de coordination sera créé et piloté par la CPMT pour le réaliser, en collaboration avec EnviroCompétences.

Citations

« Je salue la qualité de ce rapport exploratoire ainsi que le leadership de Dominique Dodier d'avoir réuni un comité expert de haut niveau et d'avoir permis, lors de la grande rencontre de Vert Demain, de tracer la voie de pistes de solutions inspirantes. Ces deux gestes importants serviront de socle à la création d'un espace de concertation et à la mise au jeu d'un premier diagnostic pour identifier les métiers et les compétences nécessaires à la transition verte. » affirme Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail.

À propos d'EnviroCompétences

EnviroCompétences*, comité sectoriel de main d'œuvre de l'environnement (OSBL) unique en son genre, travaille en concertation avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement, afin d'accompagner et soutenir les entreprises et la main d'œuvre. En maintenant son rôle de chef de file, EnviroCompétences contribue stratégiquement au développement des compétences au travail. Par conséquent, l'organisme est aujourd'hui devenu un acteur incontournable du développement durable et de la filière de l'environnement.

www.envirocompetences.org

* La Commission des partenaires du marché du travail contribue au financement des activités du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement.

