EnviroCompétences dévoile son Étude sur les besoins de main-d'œuvre du secteur de l'entretien ménager lors de son lancement officiel le 31 mai à 11 h 30

Aujourd'hui, 31 mai à 11 h 30, EnviroCompétences, le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement, lance son rapport sur les besoins de main-d'œuvre dans le secteur de l'entretien ménager. Celui-ci est le fruit d'une enquête en ligne auprès des employeurs de ce secteur. Plus de 250 entreprises ont pris part à l'étude et nous ont partagé les enjeux qu'ils rencontrent en termes de recrutement, d'attraction, de rétention et de formation.

Lors du lancement, EnviroCompétences présente les faits saillants du rapport et les différentes pistes de solutions qui pourraient être implantées dans les entreprises du secteur afin de contrer la problématique de la main-d'œuvre.

L'enquête révèle que le taux de postes vacants dans le secteur est de 10 %, alors que le taux est 4,5 % sur le marché du travail québécois tous secteurs confondus. Ce taux ne risque pas de diminuer dans les prochaines années, puisque le marché du travail sera en déséquilibre. Les organisations devront prendre des actions concrètes afin de remédier à la pénurie de main-d'œuvre. À cet effet, plus de 27 % de la main-d'œuvre du secteur est composée de travailleur·euse·s âgé·e·s de 55 ans et plus, ce qui représente un enjeu majeur en temps de pénurie de main-d'œuvre.

Rapport de l'étude sur les besoins de main-d'œuvre du secteur de l'entretien ménager

« L'Association des entrepreneurs de services d'édifices (AESEQ) est très heureuse de recevoir le rapport de l'étude sur les besoins de main-d'œuvre en entretien ménager. L'étude dresse un portrait très précis de notre industrie et nous servira à identifier les besoins en main-d'œuvre, les difficultés de recrutement et les bassins potentiels pour pourvoir les postes vacants actuels et futurs. L'AESEQ remercie l'équipe d'EnviroCompétences et les nombreux collaborateurs qui ont contribué à cette importante étude », affirme Annie Fortin, présidente de l'AESEQ et présidente et chef de la direction chez For-Net.

