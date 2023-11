ENVIROCOMPÉTENCES DÉVOILE LE PREMIER RÉFÉRENTIEL DES COMPÉTENCES EN ENVIRONNEMENT AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Premier guide en son genre au Québec, le référentiel des compétences en environnement lancé par EnviroCompétences recense les principales compétences associées aux emplois d'aujourd'hui et de demain de chacun des dix sous-secteurs de l'environnement. S'inspirant du Référentiel québécois des compétences du futur établi par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), le guide développé par EnviroCompétences propose une version adaptée aux exigences actuelles de la compétence en environnement.

La directrice générale d'EnviroCompétences, Dominique Dodier, partage son enthousiasme en déclarant : « Ce référentiel, qui est une première au Québec, représente une avancée stratégique et significative dans le domaine de la formation et de l'emploi en environnement. Il reflète notre engagement à répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie environnementale et à soutenir la transition verte. Nous sommes fiers de collaborer avec nos partenaires pour offrir un outil essentiel à tous les acteurs de ce secteur en constante évolution. »

Le référentiel est lancé dans l'optique de guider et d'outiller les professionnels actuels et futurs de l'environnement, formateurs, entreprises et concepteurs pédagogiques de programmes en environnement afin qu'ils puissent accomplir leurs mandats avec compétence. Concrètement, il s'agit d'un outil supplémentaire au développement des compétences nécessaires à la transition verte et au développement continu des personnes occupant des fonctions dans le domaine du développement durable. Il permet de mieux évaluer la performance des équipes, de comparer les compétences transversales et d'offrir des formations flexibles adaptées à la réalité des milieux de travail.

À propos d'EnviroCompétences

Fondé en 1996, EnviroCompétences travaille en concertation avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement et intervient dans les domaines de la formation, du développement de l'emploi et de l'adaptation des ressources humaines, en plus de réaliser de nombreuses réflexions et actions pour bien comprendre l'évolution de la filière. Aujourd'hui, EnviroCompétences représente plus de 70 000 travailleurs et professionnels de l'environnement, plus de 10 000 employeurs gravitant autour de l'environnement et offre plus de 50 formations techniques et générales. C'est plus de 25 ans d'expertise qui s'est développée grâce à la synergie avec tous les acteurs de la filière. Il s'agit de la courroie de transmission incontournable sur les réalités de l'emploi de la filière et leurs besoins de développement des compétences.

SOURCE EnviroCompétences

Renseignements: Laurence Tôth, Directrice, Affaires publiques, AUCOIN Stratégie & Communication, 581 305-4501, [email protected]