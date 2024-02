EnviroCompétences dévoile deux nouvelles formations spécialisées en biométhanisation

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - EnviroCompétences, l'organisme de référence en matière de formation dans les secteurs verts et de la gestion environnementale, annonce le lancement de deux formations destinées aux professionnels de l'environnement, de la gestion des déchets organiques et des énergies renouvelables. Conçues et animées par Wassila Arras, experte reconnue dans le domaine, ces formations offrent une immersion profonde dans les processus de biométhanisation, de production de biogaz et de gaz naturel renouvelable (GNR), ainsi que dans les techniques de compostage.

Biogaz-GNR et Compost 101 : Une formation intégrale

À l'attention des professionnels du traitement des eaux, de la gestion des matières organiques, ainsi qu'aux professionnels intéressés par les opérations des sites d'enfouissement, usines de biométhanisation ou de compostage, ce programme vise à fournir une compréhension globale des industries du biogaz et du GNR. Dispensée sous forme de webinaire, cette formation de 30 heures réparties sur 5 semaines, inclut des supports visuels enrichissants et un manuel du participant, favorisant l'acquisition de connaissances pratiques et stratégiques, ainsi qu'une journée terrain au Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM) à Saint-Pie.

Dates : 26 mars au 3 mai 2024

Coût : 349,95 $ plus taxes

Risques et mitigation en biométhanisation : Approfondissement et pratique

Ce second programme cible les professionnels souhaitant se spécialiser dans l'identification et la mitigation des risques liés à la biométhanisation. À travers des sessions théoriques et une visite exclusive au Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM) à Saint-Pie, les participants auront l'opportunité d'observer les opérations en direct, enrichissant ainsi leur compréhension et leur expertise dans le domaine.

Dates : 7 mai au 31 mai 2024

Coût : 349,95 $ plus taxes

Conditions d'inscription :

Ces formations s'adressent aux professionnels de l'environnement, aux employés de sociétés privées, d'organisations ou d'OBNL actifs dans le secteur environnemental, résidents du Québec. Des critères spécifiques peuvent permettre l'éligibilité à un remboursement de salaire.

Inscriptions et informations complémentaires :

Biogaz-GNR et Compost 101 : Cliquez ici pour plus d'informations

Risques et mitigation en biométhanisation : Cliquez ici pour plus d'informations

Avec ces initiatives, EnviroCompétences réaffirme son engagement pour l'excellence en matière de formation professionnelle, soutenant le développement des compétences critiques pour une gestion durable et responsable de l'environnement.

SOURCE EnviroCompétences

Renseignements: Charlotte Curt, Chargée de projets, Courriel : [email protected], Téléphone : (514) 384 4999 poste 221