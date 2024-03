Entretien des infrastructures de transport : la FCCQ lance une consultation nationale - Les échanges mèneront à une grande étude sur le transport en 2024

MONTRÉAL, le 5 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) annonce le lancement de consultations dans les 17 régions du Québec, avec l'objectif de déterminer les besoins régionaux en matière d'entretien et de réfection des infrastructures de transport au Québec.

Dans les prochaines semaines les chambres de commerce et les entreprises aux quatre coins du Québec seront invitées à identifier les priorités régionales dans la réparation des routes, le remplacement des flottes de transport collectif ou les mises à niveau d'infrastructures stratégiques, comme les aéroports, les chemins de fer, les ports ainsi que les traversiers.

Ces consultations virtuelles mèneront à une grande étude que la FCCQ publiera en 2024, sur les besoins et attentes régionales pour redresser les infrastructures de transport au Québec.

« Depuis plusieurs années, le Québec est globalement dans une situation de déficit d'entretien de ses infrastructures routières, de mobilité durable et intermodales pour le transport des marchandises. Elles ont grandement besoin d'amour et d'investissement, ce qui suscite présentement des préoccupations à plusieurs égards », a mentionné Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ.)

« Le transport, ça concerne tout le monde. Il y a des répercussions économiques à ne pas entretenir nos infrastructures, ou ce que l'on appelle également « maintien des actifs.» Il en va aussi de l'efficacité des déplacements de personnes ou de marchandises, de la sécurité de tous et chacun, mais aussi de la fierté collective », a poursuivi Charles Milliard.

La FCCQ a insisté à maintes reprises sur l'importance, auprès des instances gouvernementales, d'allouer des fonds pour la préservation des actifs. Néanmoins, ces montants ne sont pas suffisants pour satisfaire les besoins des diverses régions du Québec, afin de maintenir les services existants. À titre d'exemple, les sommes prévues pour le maintien des actifs en transport collectif au Plan québécois des Infrastructures (PQI) qui ont reculé de 3,8 G $ en 2018 à 2,8 G $ en 2023.

Dates et inscription

Les entreprises et les chambres de commerce qui souhaitent participer aux consultations virtuelles de leur région, peuvent s'inscrire en ligne sur le site de la FCCQ. Lien vers la page d'inscription.

Saguenay-Lac-St-Jean, 20 mars

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, 20 mars

Centre-du-Québec: 26 mars

Chaudière-Appalaches: 26 mars

Capitale-Nationale: 10 avril

Mauricie: 10 avril

Outaouais: 17 avril

Côte-Nord: 17 avril

Laurentides: 25 avril

Lanaudière: 25 avril

Bas- St-Laurent : 30 avril

: 30 avril Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine: 30 avril

Montérégie: 7 mai

Estrie: 7 mai

Montréal et Laval : 16 mai

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

