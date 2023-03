MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - C'est le 1er avril qu'entre en vigueur l'indexation annuelle des tarifs d'électricité d'Hydro-Québec en vertu des lois applicables.

Impact sur la facture de la clientèle résidentielle qui se chauffe à l'électricité (Groupe CNW/Hydro-Québec)

Conformément à l'annonce faite par le gouvernement du Québec lors de l'adoption du projet de loi no 2, en février, le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques applicables aux clientèles résidentielle et agricole est plafonné à 3 %. Ce plafond vise à limiter les effets de l'inflation sur la hausse des tarifs domestiques et correspond au taux supérieur de la cible de maîtrise de l'inflation de la Banque du Canada, qui se situe actuellement à 3 %.

Pour la clientèle résidentielle, l'impact mensuel de l'augmentation de 3 % à compter du 1er avril 2023 sera de 2,28 $ par mois pour un logement de cinq pièces et demie, de 4,27 $ par mois pour une petite maison de 111 m2, de 5,65 $ par mois pour une maison moyenne de 158 m2 et de 6,97 $ par mois pour une grande maison de 207 m2.

Les tarifs de la clientèle d'affaires augmentent quant à eux de 6,5 %. Cette hausse correspond à la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) au Québec entre le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, exclusion faite des boissons alcoolisées, des produits du tabac et du cannabis récréatif. Rappelons qu'au cours des 50 dernières années, les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec, qui comptent parmi les plus bas de l'Amérique du Nord, ont connu une évolution similaire à celle de l'IPC.

La hausse applicable à la clientèle industrielle de grande puissance (tarif L) est établie à 4,2 %. Elle résulte du produit du taux de 0,65, retenu dans une récente décision de la Régie de l'énergie , et du facteur d'indexation de référence de 6,5 %. Ce calcul permet d'assurer le maintien de la compétitivité du tarif L, comme le prévoit la législation en vigueur.

Des outils et des mesures pour soutenir la clientèle

Hydro-Québec invite sa clientèle résidentielle à consulter l'outil de performance énergétique pour mieux comprendre sa consommation et savoir comment économiser, de même qu'à s'inscrire à la tarification dynamique pour profiter d'économies en contrepartie de la diminution de sa consommation d'électricité pendant les heures les plus froides de l'hiver.

Il est à noter qu'Hydro-Québec maintient la suspension des frais d'administration pour factures impayées qu'elle a instaurée dans le contexte de la crise sanitaire, à condition qu'une entente de paiement ait été conclue. Les clients et clientes en difficulté de paiement peuvent conclure une telle entente en tout temps en visitant notre site Web ou en appelant les Services à la clientèle au 1 888 385-7252 durant les heures d'ouverture.

Enfin, Hydro-Québec recommande à la clientèle d'affaires qui souhaite atténuer l'impact de la hausse de prendre connaissance des appuis financiers existants. Ceux-ci visent la mise en place de mesures en efficacité énergétique qui aident les entreprises à réduire leur consommation et à économiser.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec: Relations avec les médias, Tél. : 514 289-5005