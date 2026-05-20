Entrée en vigueur d'un nouveau règlement interdisant la culture et la vente de plusieurs espèces exotiques envahissantes

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce l'entrée en vigueur, le 4 juin 2026, du Règlement sur les espèces floristiques exotiques envahissantes, qui interdit la vente et la culture à des fins de multiplication de 31 espèces exotiques envahissantes (EEE) floristiques nuisibles à la biodiversité.

Les espèces exotiques envahissantes, tant fauniques que floristiques, représentent une menace majeure pour la biodiversité du Québec. Leur introduction et leur propagation, qu'elles soient volontaires ou accidentelles, peuvent perturber les milieux naturels et nuire à la faune et à la flore indigènes. Les coûts liés au contrôle des EEE et à l'atténuation de leurs impacts étant élevés et souvent récurrents, la prévention de leur introduction est la meilleure stratégie d'action face à cette problématique.

Le règlement s'inscrit dans une approche préventive visant à encadrer des activités susceptibles d'introduire et de propager des EEE floristiques sur le territoire québécois, soit la production et le commerce de ces plantes. Les 31 espèces retenues sont celles qui présentent les risques les plus importants pour la nature, l'environnement et l'économie du Québec. Leur sélection a été guidée par les connaissances scientifiques et locales, et par les recommandations de différents experts.

À la suite de l'analyse des commentaires reçus lors de la consultation publique sur le projet de règlement, qui s'est terminée le 6 décembre 2025, les modifications suivantes ont été apportées :

Une précision a été apportée pour viser uniquement la culture visant la multiplication des espèces. Elle vient clarifier que les activités réalisées à d'autres fins, comme le maintien ou le contrôle de plants existants, ne sont pas visées;

Une exception a été ajoutée pour permettre l'utilisation du roseau commun en marais artificiel pour le traitement des eaux usées. Les risques de propagation liés à son utilisation dans ces systèmes sont jugés très faibles et il s'agit d'un secteur d'activité déjà encadré par une norme et un processus d'autorisation ministérielle.

Un webinaire d'information sur le nouveau règlement, présenté en collaboration avec Québec Vert, sera offert prochainement au secteur horticole.

Faits saillants :

Un délai d'application d'un an est accordé pour la vente de certaines des espèces les plus commercialisées afin de permettre au milieu de s'adapter à la nouvelle réglementation.

L'édiction de ce règlement s'inscrit dans la foulée du Plan nature 2030, dont l'une des cibles consiste à limiter l'introduction, liée à l'activité humaine, de nouvelles EEE sur le territoire québécois, et à freiner la propagation de celles qui y sont déjà présentes.

Le règlement est complémentaire aux autres actions du gouvernement du Québec dans ce domaine, dont le Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes administré par la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, qui a pour but de réduire les impacts des EEE sur les milieux naturels à haute valeur écologique.

Il rejoint les efforts conjoints déployés avec les gouvernements membres de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour lutter contre les EEE.

Un total de 66 EEE floristiques ont été identifiées comme nuisibles à la biodiversité et à l'environnement selon trois niveaux de risque, et 26 de celles-ci sont maintenant jugées prioritaires dans la lutte contre les EEE (prévention, détection, contrôle).

L'industrie horticole a déjà amorcé, depuis une dizaine d'années, des actions de sensibilisation pour que certaines EEE soient retirées du marché. C'est l'objectif du programme Je te remplace, une initiative de Québec Vert financée en partie par le Plan nature 2030, qui propose un accompagnement pour adapter les pratiques du secteur.

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SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Source et information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991