Entrée en service de la nouvelle ligne d'extrusion à cinq couches

Tous les achats d'équipement importants effectués depuis 2018 ont été installés et mis en service

Augmentation des capacités d'extrusion et élargissement des marchés accessibles

Augmentation de la capacité de production et potentiel de hausse des produits d'exploitation

MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) a annoncé avoir terminé l'assemblage, l'installation et le câblage de sa nouvelle ligne de co‑extrusion à cinq couches (l'« extrudeuse ») à son usine de fabrication située à Thomasville, en Caroline du Nord. L'extrudeuse est maintenant en service, et on s'attend à ce qu'elle augmente la capacité de production de 4,0 millions de livres annuellement après la période de démarrage initiale.

Imaflex continue de constater une forte demande pour ses produits de co-extrusion à couches multiples. « La nouvelle extrudeuse permet, d'une part, d'augmenter notre capacité de fabrication et, d'autre part, d'élargir nos capacités en matière d'extrusion et d'accroître le nombre de marchés accessibles », a déclaré M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Elle nous permet d'offrir aux clients des solutions d'emballage barrière plus complexes, y compris une excellente barrière protectrice contre les gaz et l'humidité, afin de prolonger la durée de conservation et de réduire la détérioration. »

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États‑Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous‑entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: John Ripplinger, Vice‑président, Affaires corporatives, Tél. : 514-935‑5710, poste 157, Téléc. : 514-935‑0264, johnr@imaflex.com, www.imaflex.com

