ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER - PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 18 AU 21 OCTOBRE

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ROUTE 136 ET TUNNEL VILLE-MARIE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

ALERTE CONGESTION

À Montréal, fermeture complète de la R-136 en direction est, entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Détours : dans l'échangeur Turcot, en provenance de

A-20 est et A-15 sud (Décarie) : via la bretelle pour A-15 sud, sortie 60 pour A-10 ouest (Bonaventure) et boul. Robert-Bourassa. A-15 nord : via la bretelle pour A-20 ouest, demi-tour à la sortie 65 ( boul. Angrignon ) et A-20 est / A-15 sud. Boul. des Tanneries (anc. Pullman) : en direction est, via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale et en direction ouest, via rue Notre-Dame Ouest et A-20 est / détour principal.



Fermetures par défaut :

Dans l'échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l'A-15 nord, de l'A-20 est et de l'A-15 sud (Décarie) à la R-136 est (centre-ville). L'entrée du boul. des Tanneries.



ÉCHANGEUR PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN / A-10 / R-132

De vendredi 23 h à lundi 5 h

ALERTE CONGESTION

À Brossard, fermeture simultanée de la R-132 / boul. Marie-Victorin en direction est, entre la sortie 53 (A-10, A-15, Montréal, Sherbrooke ) et l'entrée de l'A-10

Détour : via la bretelle pour A-10 est, demi-tour à l'échangeur A-30 (sortie 11), A-10 ouest et sortie 6 / R-132.

NOTE : sur le boul. Marie-Victorin, un accès exclusif sera maintenu vers la bretelle menant au pont Samuel-De Champlain / Montréal. Cependant, une forte congestion est à prévoir dans le secteur pour toute la fin de semaine. Prévoyez vos déplacements!

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 22 h

La bretelle menant de la R-132 ouest à l'A-10 ouest / pont Samuel-De Champlain vers Montréal



Détour : continuer sur le boul. Marie-Victorin ouest, demi-tour au boul. de Rome, boul. Marie-Victorin est et accès exclusif vers Montréal.

À la fin du pont Samuel-De Champlain, dans la sortie 6 ( R-132 ), l'embranchement menant de l'A-10 est à la R-132 est (vers Longueuil )



Détours :

Autos seulement : via l'embranchement pour la R-132 / boul. Marie-Victorin ouest, boul. de Rome, boul. Taschereau est, A-10 ouest et sortie 6 / R-132 est.

Camions : sur le boul. Marie-Victorin ouest, demi-tour au boul. de Rome, boul. Marie-Victorin est, bretelle pour A-10 est et demi-tour à l'échangeur A-30.

Facultatif, autos et camions : continuer sur A-10 est et demi-tour à l'échangeur A-30.

Pour accéder plus facilement au pont Samuel-De Champlain durant cette fermeture, les usagers habituels de la R-132 sont invités à emprunter l'A-10 à partir de l'A-30. L'utilisation du transport collectif pour se rendre au centre-ville de Montréal est une alternative à envisager.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 sur le pont - 1 voie par direction

Les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40. Pour consulter le communiqué.

À PRÉVOIR

Boulevard Samson

À Laval, sur le boul. Samson entre la rue Josaphat-Demers et l'A-13, circulation à contresens sur la chaussée ouest - 1 voie par direction - de vendredi 22 h à dimanche 23 h 59

Fermeture par défaut : l'entrée du boul. Samson est pour l'A-13 sud.

Échangeur R-134 / pont Jacques-Cartier à Longueuil

Fermeture de la bretelle menant du boul. Taschereau (R-134 est) à la R-134 est / R-132, de samedi 22 h à dimanche 9 h

Détour : via le pont Jacques-Cartier vers Montréal, sortie vers av. De Lorimier sud, boul. De Maisonneuve, pont Jacques-Cartier, sortie vers rue Saint-Laurent et Place Charles-Le Moyne.

Fermeture de la bretelle menant du pont Jacques-Cartier à la R-134 est / R-132, de samedi 22 h à dimanche 9 h

Détour : via la sortie vers rue Saint-Laurent et Place Charles-Le Moyne.

Échangeur R-132 / R-138 / pont Honoré-Mercier à Kahnawake

Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance de Châteauguay) au pont Honoré- Mercier (vers Montréal), de vendredi 22 h à samedi 5 h

Détour : via la bretelle vers R-132 est et demi-tour au ch. Old Malone.

Fermeture des bretelles menant du pont Honoré- Mercier (en provenance de Montréal) à la R-132 est (vers La Prairie) et menant de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie) au pont Honoré- Mercier (vers Montréal), selon l'horaire suivant : De samedi 22 h à dimanche 7 h De dimanche 22 h à lundi 5 h

(en provenance de Montréal) à la R-132 est (vers La Prairie) et menant de la R-132 ouest (en provenance de La Prairie) au pont Honoré- (vers Montréal), selon l'horaire suivant :

Détour : via la bretelle vers R-132 est et demi-tour au ch. Old Malone.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724