Entraves majeures de soir et de nuit à venir sur la route 173 (route du Président-Kennedy), à Lévis

LÉVIS, QC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d'installation de panneaux de supersignalisation occasionneront la fermeture complète de la route 173 (route du Président Kennedy), à la hauteur de l'autoroute 20, les 15 et 16 novembre, entre 20 h et 6 h le lendemain matin.

Durant ces deux nuits, les entraves suivantes seront en place :

Fermeture complète de la route 173 (route du Président-Kennedy), entre le boulevard Wilfrid-Carrier et la rue de Provence;

Fermeture complète de la bretelle de l'autoroute 20, en direction est, menant à la route 173 (route du Président-Kennedy), en direction nord.

En fonction de leur itinéraire, les usagers seront invités à emprunter plutôt un détour par la route Monseigneur-Bourget ou le chemin des Îles.

La date et la durée des travaux et des entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves en cours, les usagers de la route sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable