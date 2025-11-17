Entraves majeures au pont Honoré-Mercier du 21 au 24 novembre 2025

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il effectuera des travaux sur le pont Honoré-Mercier, notamment la réparation des dalles, du 21 au 24 novembre 2025. Ces interventions requièrent la mise en place d'une entrave partielle.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Pont Honoré-Mercier – Une voie par direction du 21 au 24 novembre 2025. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Entraves et gestion de la circulation

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Une voie disponible par direction sur le pont Honoré-Mercier.

Fermeture de l'entrée et de la voie réservée en provenance de la rue Airlie.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces entraves seront reportées du samedi soir au lundi matin, selon le même horaire. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

