Entraves importantes à venir sur la route 365 à Pont Rouge Planifier vos déplacements

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route et ses partenaires que des travaux municipaux de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts entraîneront des entraves importantes sur la route 365, pendant environ 7 semaines, dans le secteur des rues Dupont et de la Fabrique, à Pont-Rouge. D'une durée totale de 16 semaines, ces travaux majeurs débuteront le 24 avril prochain.

Gestion de la circulation

Route 365, dans le secteur des rues Dupont et de la Fabrique

Selon les phases en vigueur, les travaux occasionneront :

Des fermetures complètes de la route;

De la circulation en alternance, avec l'aide de signaleurs le jour et avec des feux de circulation, le soir et la nuit.

Les entraves ponctuelles sur la route 365 (réseau du Ministère) seront annoncées ultérieurement par Info Transports.

Ces opérations entraîneront des répercussions importantes sur les déplacements des usagers de la route du secteur et pour ceux en transit. Des ralentissements, de la congestion et des détours considérables sont à appréhender, notamment pour les véhicules lourds.

Pour connaître toutes les entraves de ce chantier ainsi que l'horaire détaillé des opérations à venir, consultez la page dédiée au projet sur le site Web de la Ville de Pont-Rouge. Pour obtenir des renseignements ou pour émettre des commentaires sur ce projet, veuillez communiquer avec la Ville de Pont-Rouge en composant le 418 873-4481.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Ville de Pont-Rouge, Place Saint-Louis, 189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4, Tél. : 418 873-4481