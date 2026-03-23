Entrave dans l'échangeur Saint-Pierre du 27 au 30 mars 2026

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux de réparation de la chaussée et de la dalle de béton nécessiteront des entraves dans l'échangeur Saint-Pierre du 27 au 30 mars 2026. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination, notamment vers l'aéroport. De la congestion est à prévoir et le secteur est à éviter.

Entraves et gestion de la circulation

Dans l’échangeur Saint-Pierre, du 27 au 30 mars, fermeture de la bretelle menant de l’A-20 ouest (en provenance du centre-ville) à la R-138 ouest (vers le pont Honoré-Mercier). (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 20 ouest (en provenance du centre-ville) à la route 138 en direction ouest (vers le pont Honoré-Mercier).

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724