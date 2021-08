Entente Québec-Ottawa en immigration: des assouplissements attendus et applaudis par les manufacturiers québécois !

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) applaudit l'entente intervenue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concernant certains programmes d'immigration, dont le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Il faut toutefois s'assurer que les assouplissements mentionnés puissent se déployer rapidement sur le terrain, car les besoins sont importants et urgents.

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle! Il faut maintenant que les manufacturiers québécois puissent rapidement bénéficier de ces nouvelles mesures. Plusieurs entreprises manufacturières nous ont fait part de l'importance d'apporter des modifications au PTET, y voyant une solution à court terme pour combler certains de leurs besoins de main-d'œuvre. Il y avait là un fort consensus. Les gouvernements ont entendu nos demandes », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ

Hausse importante du recours aux travailleurs étrangers temporaires dans le manufacturier

Rappelons que MEQ demandait que des assouplissements soient apportés au PTET. C'est d'ailleurs le secteur manufacturier qui pourra bénéficier grandement de ces mesures. En effet, le recours aux travailleurs étrangers temporaires dans le secteur de la fabrication québécois au cours des dernières années a plus que triplé. En 2015, 4,25% des postes occupés par des travailleurs étrangers temporaires au Québec se trouvaient dans le secteur de la fabrication (soit 651 sur un total de 15 330). En 2020, ce nombre s'élevait à 4 801, sur un total de 32 965 travailleurs étrangers temporaires, soit 14,56 % du total.

Un plan de match clair pour des résultats rapides sur le terrain

MEQ demande toutefois de s'assurer que les mesures de cette entente se déploient rapidement sur le terrain. Il faudra un plan de match clair afin que les entreprises manufacturières puissent bénéficier pleinement de ces nouvelles mesures. L'Association se réjouit, par ailleurs, que la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), sur laquelle elle siège, soit consultée, mais elle rappelle qu'il faut agir rapidement.

L'incontournable hausse des seuils d'immigration

Enfin, MEQ est d'avis que la venue de travailleurs étrangers temporaires n'est pas une solution à long terme. Les manufacturiers souhaitent que les travailleurs étrangers temporaires puissent s'installer de manière permanente au Québec. Le gouvernement du Québec doit agir avec une vision à long terme et augmenter ses seuils d'immigration permanente. Il faut également s'assurer que ces personnes immigrantes puissent répondre aux besoins réels et urgents du marché du travail.

« De nombreuses entreprises manufacturières doivent refuser des commandes et certaines remettent même en question leurs projets d'investissement parce qu'elles n'ont pas les travailleurs nécessaires. Ce sont des centaines de millions de dollars qui sont laissées sur la table. En assurant l'accès à un plus grand bassin de travailleurs, on assure la croissance des activités manufacturières, notamment en région. Il faut passer à l'action », conclut Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie près de 450 000 de personnes et représente 14 % du PIB ainsi que 89 % des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 170 milliards de dollars en 2019.

