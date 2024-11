Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec - Un toit décent et sécuritaire à La Sarre pour 10 personnes additionnelles en situation pouvant mener à l'itinérance

LA SARRE, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, de concert avec le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins, la Ville de La Sarre et l'organisme à but non lucratif La Maison du Compagnon, est fier d'inaugurer l'agrandissement de la Maison du Compagnon, un immeuble permettant d'accueillir 10 nouvelles personnes en situation pouvant mener à l'itinérance à La Sarre.

L'immeuble comprend 7 nouveaux logements d'occupation transitoire, une salle et une cuisine communautaires ainsi que des espaces de bureaux permettant à l'organisme d'offrir ses services d'entraide et de supervision aux occupants. Au total, l'organisme dessert les besoins de 21 personnes en situation précaire temporaire.

Le coût global du projet s'élève à 2,2 M$ et sa réalisation a été rendue possible grâce à l'apport financier du gouvernement du Québec par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (864 000 $), du Fonds de solidarité FTQ (200 000 $) dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement du Québec pour la création de 1 000 logements abordables au Québec d'ici 2027, de Desjardins, de la Ville de La Sarre ainsi que de plusieurs autres partenaires.

Cette annonce a eu lieu en présence de Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, du maire de La Sarre, M. Yves Dubé, du président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins Abitibi-Ouest, M. Marc Paré, du président de la campagne de financement de la Maison du Compagnon, M. Gaétan Pelletier, membre du conseil d'administration, et de Mmes Josiane Michaud et Diane Vachon, respectivement directrice clinique et présidente du conseil d'administration de la Maison du Compagnon.

« Quelle belle réalisation issue de notre partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ! Non seulement ce projet est noble, mais il s'est concrétisé vite et bien. La Maison du Compagnon ouvre ses portes à ses locataires, qui y trouvent un milieu adapté à leurs besoins. Bravo à la Maison du Compagnon et à tous les contributeurs à ce projet important! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Depuis maintenant 32 ans, la Maison du Compagnon de La Sarre a un rôle très important au sein de sa communauté pour aider les personnes aux prises avec l'itinérance. Je suis heureux qu'on puisse aider l'organisme à poursuivre sa mission, d'autant plus avec cette belle inauguration, la nouvelle Maison du Compagnon. Bravo pour ce projet et bravo à tous les acteurs qui y ont contribué! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et de la Mauricie

« Je suis très heureuse de l'addition de la Maison du Compagnon à l'offre de logements dans notre région. La participation importante de notre gouvernement à ce projet montre à quel point nous sommes soucieux de procurer des milieux de vie adaptés et sécuritaires aux personnes qui ont des besoins particuliers. Bravo aux personnes qui ont piloté ce projet et aux partenaires qui l'ont soutenu! Continuons notre travail ensemble pour construire le maximum de logements pour répondre aux besoins dans notre belle région. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'agrandissement de la Maison du Compagnon, mais aussi l'engagement renouvelé de la Ville de La Sarre envers nos citoyens qui ont besoin de notre aide. Grâce à ces travaux, nous pouvons désormais offrir un refuge et un soutien à un plus grand nombre de personnes, renforçant ainsi notre communauté et notre solidarité. »

Yves Dubé, maire de La Sarre

« Bâtir des logements, cela fait partie de notre mission depuis plus de 30 ans, et bâtir des logements sociaux et abordables, cela fait partie de nos valeurs. Au Fonds immobilier, nous consacrons une part de nos investissements à des projets sociaux pour permettre à des ménages en difficulté de vivre dans la dignité, peu importe leur situation de vie. Nous croyons que pour que de tels projets se réalisent, il est essentiel de compter sur l'apport de multiples acteurs. Notre partenariat avec le gouvernement du Québec en est un exemple concret, auquel s'ajoutent tous les autres partenaires et donateurs. Nous voulons également saluer l'équipe de la Maison du Compagnon, qui est au cœur de sa réalisation. »

Marianne Duguay, vice-présidente principale, immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Chez Desjardins, nous sommes convaincus que l'accès à un logement pour tous est un pilier fondamental pour nos communautés. L'agrandissement de la Maison du Compagnon démontre bien l'importance que nous accordons à l'engagement social et au bien-être collectif. Ce projet témoigne de la capacité à transformer des défis en opportunités, offrant ainsi un milieu de vie adapté aux besoins d'une clientèle en difficulté. Bravo à l'équipe de la Maison du Compagnon et à chacune des personnes impliquées pour cette belle réalisation!

Marc Paré, président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest

« Nous sommes profondément fiers du chemin parcouru et des réalisations obtenues à ce jour. Ce projet témoigne de notre engagement à créer un milieu de vie non seulement accueillant, mais surtout adapté aux besoins spécifiques de notre clientèle vulnérable. Chaque étape de ce travail a été le fruit d'une réflexion approfondie et d'une volonté constante de nous rapprocher des réalités et des attentes de ceux que nous servons. »

Josianne Michaud, directrice clinique de la Maison du Compagnon

« Ce projet, qui repose sur une écoute attentive et une compréhension fine des enjeux, illustre notre détermination à offrir un environnement où chaque individu se sent respecté, soutenu et valorisé. Nous croyons fermement que ce travail n'est pas seulement un aboutissement, mais un point de départ pour aller toujours plus loin dans l'amélioration des services offerts à nos usagers, et ce, dans le respect de leur dignité et de leurs besoins uniques. »

Diane Vachon, présidente du conseil d'administration de la Maison du Compagnon

Vers la création de 2 250 logements sociaux ou abordables

En 2022, le gouvernement du Québec a confié 175 M$ au Fonds de solidarité FTQ, auxquels celui-ci a ajouté 75 M$, pour la création d'un véhicule permettant de financer 1 000 projets d'habitation sociaux ou abordables. Les organismes porteurs des projets, tels des OBNL, des coopératives et des offices d'habitation, s'engageaient à livrer les logements sur un horizon de 3 ans et à en assurer l'abordabilité pour une période allant jusqu'à 35 ans. Le bras immobilier du Fonds de solidarité FTQ, qui assume la gestion de cette entente, a rapidement dépassé l'objectif. Devant cette efficacité et en réponse aux besoins du marché, en décembre 2023, Québec a bonifié de 43,75 M$ l'enveloppe initiale afin que soient construits 250 logements abordables additionnels.

Puis, la construction de 1 000 logements additionnels annoncée en juin dernier s'est ajoutée à la feuille de route du Fonds de solidarité FTQ, qui a désormais pour objectif la création de 2 250 logements sociaux ou abordables d'ici 2027. Les projets seront majoritairement des nouvelles constructions, auxquelles s'ajouteront, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

La gestion de ces ententes est assumée par l'équipe du Fonds immobilier de solidarité FTQ, qui a mis en place un processus de gouvernance rigoureux de l'analyse des projets, incluant leur coût de réalisation et la vérification diligente jusqu'à leur approbation par ses instances permettant aux porteurs des projets de bénéficier d'une subvention du gouvernement et d'un prêt de capital patient du Fonds de solidarité FTQ.

Fait saillant

Plusieurs donateurs ont aussi contribué à la réalisation de ce projet, notamment : Centraide, Nicol Auto, Construction S. Rouleau, Trudel Lapointe Collard , Fondation J.A. DeSève, Novako et Diamant, Roy Électrique et Agnico Eagle.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiel, de bureaux, commercial et institutionnel qu'industriel. Il privilégie les développements mixtes et intègre les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) à ses projets. Au 30 juin 2024, il comptait 31 projets en développement ou en construction d'une valeur de 5,1 G$; 4 000 unités résidentielles en construction et 5 404 unités résidentielles locatives en gestion d'actif. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec. www.fondsftq.com/immobilier

