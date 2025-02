MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et la Fondation Yvon Lamarre sont fiers d'inaugurer le Centre Lise et Yvon Lamarre, à Montréal. Ce projet permettra de loger 16 jeunes adultes autistes ayant des vulnérabilités sensorielles importantes ainsi que des troubles graves du comportement.

L'activité a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, du vice-président et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques au comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, M. Benoit Dorais, de la vice-présidente principale, logements sociaux, communautaires et abordables du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Marianne Duguay, de la présidente de la Fondation Yvon Lamarre, Mme Andrée Robert, ainsi que de sa vice-présidente, Mme Catherine Lamarre.

Porté par la Fondation Yvon Lamarre, ce projet d'habitation novateur aura vu le jour en moins de 12 mois et il accueillera ses premiers résidents dès mars 2025. Situé sur le boulevard Desmarchais, dans l'arrondissement Sud-Ouest de Montréal, le Centre Lise et Yvon Lamarre comprend quatre maisonnettes de quatre chambres et inclut des espaces communs modulables pour les repas et pour participer à des activités d'apprentissage de vie autonome. Le site comprend également un centre de jour avec une cafétéria et une salle d'exercice.

Ce projet a été réalisé avec un budget de 12,5 M$, dont plus de 6,5 M$ proviennent du gouvernement du Canada par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et 2,8 M$ proviennent du gouvernement du Québec, dans le cadre de son partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ pour la création de 2 250 logements abordables au Québec. La Fondation Yvon Lamarre assure la mise de fonds de près de 2 M$ grâce à de nombreux donateurs. La Ville de Montréal présentera au comité exécutif du 5 mars une contribution de 1,1 M$. Une entente conclue avec le CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, pour une durée minimale de 10 ans, permettra de couvrir les frais d'exploitation des services d'hébergement et d'activités de jour.

Vers la création de 2 250 logements sociaux ou abordables

Dans le cadre du partenariat innovant convenu entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 2 250 nouveaux logements sociaux ou abordables doivent être créés d'ici 2027. Les projets seront majoritairement de nouvelles constructions, auxquelles s'ajouteront, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Citations

« Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr et stable où se sentir chez soi, mais pour les jeunes adultes vivant avec un TSA, cette réalité est souvent hors de portée. Le Centre Lise et Yvon Lamarre redéfinit cette réalité en fournissant 16 nouvelles places d'hébergement offrant à la fois un foyer et le soutien dont ces jeunes ont besoin pour se construire un avenir meilleur. Ce projet représente une étape essentielle pour garantir que tous les jeunes adultes disposent d'un endroit sûr où s'épanouir. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Quelle belle réalisation! Non seulement ce projet est noble et touchant, mais il a été construit rapidement et bien. Le Centre Lise et Yvon Lamarre ouvre ses portes à ses résidents, qui y trouvent un milieu adapté à leurs besoins. C'est un projet qui témoigne de la capacité de chaque acteur du milieu de l'habitation d'apporter des solutions au manque de logements que nous voulons tous combler, particulièrement pour les clientèles vulnérables. Bravo à la communauté derrière ce projet et aux dirigeants de la Fondation Yvon Lamarre, qui ont su mobiliser le milieu. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le Centre Lise et Yvon Lamarre illustre parfaitement comment des hébergements adaptés peuvent transformer la vie des personnes vivant avec le spectre de l'autisme. Grâce à un investissement de plus de 2 M$ par année de notre gouvernement ainsi qu'à une collaboration entre les gouvernements, le secteur privé et la communauté, nous parvenons à offrir des solutions qui améliorent réellement la qualité de vie de ces personnes et de leurs familles. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Des initiatives porteuses et collaboratives comme celle-ci offrent à la Ville de Montréal un moyen de faire face aux énormes défis sociaux liés au logement. Non seulement le Centre Lise et Yvon Lamarre vient répondre à des besoins criants en logements supervisés pour les personnes vivant avec un trouble de l'autisme, mais il a également pu se construire dans de courts délais, tout en mobilisant un large éventail de partenaires. C'est sans contredit un projet modèle, inspirant, et nous tenons à saluer les efforts et le grand dévouement des instigateurs du projet. Je suis fier de voir ce milieu de vie d'exception se déployer aujourd'hui. »

Benoit Dorais, vice-président et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques au comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest

« Ce projet témoigne de notre engagement à participer à la construction de logements abordables pour tous les types de clientèles où nous jouons un rôle pertinent depuis plus de 30 ans déjà. Avec le gouvernement du Québec, nous sommes fermement en action pour livrer des logements rapidement, à prix abordable et pérenne. Je tiens à saluer le dynamisme de l'équipe de la Fondation Yvon Lamarre, qui a réussi à mobiliser plusieurs partenaires autour de ce projet important. »

Marianne Duguay, vice-présidente principale, logements sociaux, communautaires et abordables du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Avec ce nouveau Centre, la Fondation Yvon Lamarre cherche à transformer notre façon de concevoir l'hébergement pour les personnes autistes vivant avec des vulnérabilités sensorielles importantes et des troubles graves du comportement. Grâce à l'appui important de nos contributeurs fédéraux, provinciaux, municipaux et de nos donateurs, et fort de nos 40 ans d'expérience en hébergement pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou l'autisme, nous avons pu réaliser aujourd'hui ce modèle ambitieux, novateur et unique d'hébergement pour 16 jeunes adultes autistes. L'intégration, au sein même du bâtiment, d'un centre de jour nous permet de compléter les services qui seront offerts aux résidents, mais également d'y accueillir d'autres jeunes adultes autistes de la communauté montréalaise. »

Andrée Robert, présidente de la Fondation Yvon Lamarre

Faits saillants :

Le Centre Lise et Yvon Lamarre s'appuie sur des recherches en neurosciences, en psychologie et en architecture pour créer un environnement qui favorise la stabilité, l'autonomie et l'épanouissement de ses résidents et résidentes. S'intégrant parfaitement dans son environnement urbain, le bâtiment conjugue un caractère distinctif avec le respect du caractère historique du voisinage. À l'intérieur, les espaces sont soigneusement répartis pour créer une atmosphère relaxante, avec des transitions fluides et une sollicitation sensorielle réduite. Les matériaux naturels, les textures douces et les couleurs feutrées réduisent la surstimulation tout en créant un environnement stable et rassurant, empreint de clarté.





La durabilité est au cœur de la conception du Centre Lise et Yvon Lamarre, certifié suivant la norme BCZ (bâtiment à carbone zéro), avec des stratégies qui encouragent l'écoresponsabilité et améliorent le bien-être. L'utilisation de finitions à faibles émissions améliore la qualité de l'air, tandis que des systèmes à haute efficacité énergétique, une enveloppe de bâtiment optimisée, des aménagements paysagers économes en eau et de la végétation atténuant les îlots de chaleur minimisent l'empreinte écologique du projet.





Liste des donateurs :



Fondation Mirella et Lino Saputo , Fonds du Grand Mouvement Desjardins, et par ordre d'importance : Andrée Robert et Jacques Chartrand , Fondation Sandra et Alain Bouchard , Banque Nationale du Canada , Famille Labadie , Fondation Molson, Fondation famille Bertrand et Louis-Marie Beaulieu , Lemay Architecte, Fondation J.A. DeSève, Fondation Luc Maurice, Pomerleau.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers au Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 30 juin 2024, il comptait 31 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 5,1 G$;

83 immeubles en gestion d'actifs; 5 millions de pi2 de terrain à vocation industrielle à développer. Il cumulait des investissements de 355 M$ pour des projets à vocation sociale, communautaire et abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de la Fondation Yvon Lamarre

La Fondation Yvon Lamarre, en opération depuis 1983, a pour objectif de venir en aide aux familles qui font face à une rareté de services résidentiels pour leurs enfants arrivés à l'âge adulte. Sa mission est de favoriser l'intégration sociale des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme, et venir en aide aux familles en offrant un hébergement pour leur enfant qui ont des besoins spéciaux rendus à l'âge adulte. Elle détient présentement 27 résidences situées dans différents quartiers sur l'île de Montréal qui desservent environ 160 résidents ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience physique.

