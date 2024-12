Entente entre le MAPAQ et la Société du Plan Nord - Huit millions de dollars pour développer le secteur bioalimentaire nordique

QUÉBEC, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, annoncent la signature d'une entente financière entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et la Société du Plan Nord (SPN). Celle-ci se maintiendra jusqu'en 2028 et sera accompagnée d'investissements totalisant 8 millions de dollars (M$) pour le développement économique et durable du secteur bioalimentaire des territoires situés au nord du 49e parallèle et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent.

La SPN alloue un budget de 4 M$ au MAPAQ afin d'appuyer le développement de la production, de la transformation et de la mise en marché des produits bioalimentaires nordiques de façon durable. Le MAPAQ s'engage également à investir 4 M$ sur ce territoire dans le cadre de ses programmes réguliers. Cette mesure financière s'inscrit dans le Plan d'action nordique 2023-2028 et se veut une continuité de l'Entente MAPAQ-SPN 2020-2023.

Les demandeurs peuvent déposer leurs projets dès maintenant, et ce, jusqu'au 31 octobre 2027.

Citations

« Je suis heureux de cette nouvelle entente qui permettra de soutenir encore davantage la production, la transformation et la mise en marché de produits locaux au sein de nos communautés nordiques. Avec cette annonce, votre gouvernement pose un autre geste concret pour favoriser une plus grande autonomie alimentaire partout sur le territoire du Québec. J'invite les entreprises à déposer leurs projets en grand nombre. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Il est nécessaire d'offrir un appui particulier aux communautés nordiques, qui ont des réalités et des enjeux sociaux, environnementaux et économiques qui leur sont propres. Grâce à cette entente, notre gouvernement se dote une nouvelle fois d'un outil flexible pour favoriser l'essor du secteur bioalimentaire des territoires situés au nord du 49e parallèle. Le financement de ces initiatives pour les prochaines années contribuera à faciliter l'accès aux ressources alimentaires et à créer des retombées qui s'étendront bien au-delà du territoire nordique. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

Faits saillants

Le territoire nordique représente 72 % de la superficie du Québec, pour 1,5 % de la population, et inclut le Nord-du-Québec, la Côte-Nord (à l'exception de la Haute-Côte-Nord) et une portion de la MRC de Maria-Chapdelaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'entente précédente entre le MAPAQ et la SPN (2020-2023) a permis de soutenir 25 projets, pour des investissements totaux de 13,44 M$.

Le Plan d'action nordique 2023-2028 est une stratégie gouvernementale élaborée avec les partenaires du territoire nordique pour répondre aux enjeux de développement économique, social et environnemental de cette région.

Les projets appuyés doivent être déposés par des demandeurs qui résident au Québec ou y exercent leurs activités. Ils devront toutefois se dérouler sur le territoire d'application du Plan Nord ou concerner des activités bioalimentaires sur ce territoire.

Lien connexe

Aide financière pour développer la production, la transformation et la mise en marché des produits bioalimentaire nordiques

