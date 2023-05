Entente de principe ratifiée par les employé(e)s du secteur aquatique de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 30 mai 2023 /CNW/ - La population longueuilloise pourra profiter des piscines publiques cet été sans inquiétude. Les Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM SCFP 306), lesquels représentent les sauveteur(euse)s et le personnel du secteur aquatique de la Ville de Longueuil, sont parvenus à une entente de principe dans le cadre des négociations en vue du renouvellement de leur convention collective. Celle-ci a été entérinée à l'unanimité par les syndiqué(e)s hier soir lors d'une assemblée tenue en virtuel.

Le précédent contrat de travail était échu depuis le 31 décembre 2020. D'une durée de six ans, ce dernier prévoit des augmentations salariales minimales de 15,75 % ainsi que plusieurs clauses permettant de bonifier les salaires advenant une hausse de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026 pouvant aller jusqu'à 1 % supplémentaire.

De plus, plusieurs primes ont été négociées et à la signature de la convention collective, les salarié(e)s obtiendront un montant forfaitaire de 2 % du salaire gagné respectivement pour 2021 et 2022. L'avancement annuel des échelons salariaux et la garantie des heures programmées payées durant toute l'année constituent également des gains importants pour les membres.

En ce qui concerne le volet normatif, les parties se sont entendues pour convenir de lettres d'entente afin de revoir, notamment, le plan d'évaluation, la structure salariale, le plan d'équité salariale des sauveteur(euse)s et le régime de retraite.

Parmi les autres gains, notons la bonification des heures de préparation des cours de natation et de sauvetage ainsi que des heures de libérations syndicales.

