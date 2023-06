Entente de principe pour les employé-es des piscines de Cowansville

COWANSVILLE, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Après plus d'un an de négociation, les membres du Syndicat des employé-es des piscines et plans d'eau de la ville de Cowansville-CSN ont réussi à obtenir de meilleures conditions de travail. Le 14 juin, les travailleuses et les travailleurs ont adopté à l'unanimité une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective.

L'entente de cinq ans couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Le nouveau contrat de travail comprend des augmentations salariales de 2,5 % par année. De plus, les salarié-es à l'emploi recevront une rétroactivité sur les heures travaillées depuis le 1er janvier 2022.

Les employé-es se verront également accorder une prime d'engagement, soit un montant forfaitaire de 1,8 % des heures travaillées après la majoration de 2,5 % des échelles de salaire. Pour sa part, la fonction de coordonnatrice des piscines bénéficie d'un rattrapage salarial de 23,11 $ à 25 $ l'heure. « Je tiens à saluer le travail de toute l'équipe au long de la négociation et de la mobilisation ainsi que l'appui de la population à notre cause », affirme Jade Galipeau, présidente du syndicat.

« Cette entente constitue une bonne nouvelle pour ces travailleuses et travailleurs essentiels qui veillent à la sécurité aquatique des citoyennes et des citoyens de Cowansville. Néanmoins, il reste du chemin à parcourir au Québec pour faire reconnaître la réelle valeur et l'importance de ces spécialistes en matière de sécurité aquatique », ajoute Simon Mathieu Malenfant, vice-président trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« Il faut saluer la persévérance et la solidarité des membres du syndicat. Plus d'un an de négociation, ce n'est pas rien. Par leur mobilisation exemplaire, ils ont réussi à améliorer leurs conditions de travail », souligne Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN.

À propos

Le Syndicat des employé-es des piscines et plans d'eau de la ville de Cowansville-CSN compte une vingtaine de membres. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics, qui compte 65 000 membres dans les secteurs public et parapublic. Il est également affilié au Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN, qui regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, sur une base régionale ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui représente plus de 330 000 membres.

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, Téléphone : 514 598-2238, [email protected]