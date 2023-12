Entente de principe pour les agents de bord d'Air Transat

MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Après un blitz de négociation de trois jours, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) est fier d'annoncer la conclusion d'une entente de principe entre les représentants de ses 2 100 membres agents de bord d'Air Tansat et leur employeur. L'entente de principe sera présentée aux membres au cours des prochains jours. Rappelons que les agents de bord avaient en poche un mandat de grève adopté par un vote quasi unanime de 99,8%.

« Nous sommes confiants que l'entente sera à la hauteur des attentes de nos membres. Nous avons hâte de la leur soumettre. Nous devrions avoir un résultat final du vote au début de mois de janvier », a déclaré Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du SCFP.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 1920 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

À l'extérieur du Québec, le secteur du transport aérien du SCFP compte aussi des membres chez WestJet, Swoop, Encore, Calm Air, First Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines et PAL Airlines.

Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: David Gagnon, 438-883-8303, [email protected]