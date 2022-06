Entente de principe pour les agent(e)s de bord chez Pascan

QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le syndicat des agent(e)s de bord travaillant chez Pascan, l'une des compagnies aériennes desservant les régions du Québec, a conclu, hier, une entente de principe en vue de la signature d'une première convention collective.

Après six mois de négociation sur des enjeux d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre, les syndiqué(e)s ont réussi à obtenir des gains substantiels en ce qui concerne la conciliation travail-famille et des salaires concurrentiels.

La partie syndicale a également été en mesure de faire des gains importants que l'on retrouve habituellement dans des contrats de travail matures.

Le président du syndicat, Jessé Vigneault, se dit persuadé que les membres voteront pour cette entente de principe. Celle-ci sera soumise aux salarié(e)s au cours des prochains jours.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

